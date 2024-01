Tra le novità che Samsung Galaxy S24 Ultra porta con sé vi è anche Corning Gorilla Armor, nuova soluzione di Corning per la protezione dello schermo che fa il suo esordio ufficiale proprio su tale smartphone.

In sede di presentazione di Gorilla Armor, il team di Corning ci ha tenuto a mettere in risalto il grando impegno profuso per riuscire a realizzare una protezione che sia capace di garantire agli utenti un notevole miglioramento per quanto riguarda la riduzione dei riflessi e la leggibilità sotto il sole e chi ha già avuto modo di provare il nuovo smartphone di punta di Samsung ha notato i progressi compiuti da questo specifico punto di vista.

Primi esami superati per lo schermo di Samsung Galaxy S24 Ultra

Pare che la differenza tra Samsung Galaxy S24 Ultra e il suo predecessore, tanto per rimanere in casa del colosso coreano, sia piuttosto evidente: il nuovo modello dovrebbe essere in grado di ridurre al minimo i riflessi di ogni tipo di luce diretta, che sia naturale o artificiale non cambia.

Un esempio di tale notevole miglioramento è quello che è stato fornito da Ben Schoon su X con un breve video:

Pretty blown away by the anti-reflective glass on the #GalaxyS24 Ultra. Makes an already great display even better! pic.twitter.com/q7KWynRHMw — Ben Schoon (@NexusBen) January 22, 2024

Probabilmente l’applicazione di una pellicola protettiva causa la perdita di gran parte di questa capacità di gestire i riflessi ma a tal proposito il team di Corning ha lasciato intendere che non sarebbe nemmeno necessaria e ciò in quanto Gorilla Armor nei test effettuati ha dimostrato di avere una resistenza ai graffi oltre quattro volte superiore rispetto ai vetri di protezione della concorrenza.

Purtroppo Corning Gorilla Armor è stato usato solo su Samsung Galaxy S24 Ultra mentre il modello base e la variante Plus si devono accontentare di Gorilla Glass Victus 2.

