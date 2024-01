Tra gli smartphone che Motorola si prepara a lanciare sul mercato c’è anche un nuovo modello pieghevole, destinato a divenire il successore di Motorola Razr Plus.

Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata quella che potrebbe essere la prima immagine rendering di tale device (il condizionale è d’oblligo, non essendovi garanzie di attendibilità), che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Motorola Razr Plus 2024.

Cosa sappiamo del nuovo smartphone pieghevole di Motorola

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, il nuovo smartphone di Motorola dovrebbe poter contare su un design curato sin nei minimi particolari e su uno schermo flessibile che può piegarsi a metà, per un look complessivo che ricorda quello degli attuali modelli pieghevoli del produttore, il tutto con una colorazione grigia.

Pare che tra le principali caratteristiche di questo nuovo telefono di Motorola vi saranno importanti miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni e la durata della batteria, ciò grazie al nuovo processore Qualcomm Snapdragon (non è stata precisata quale generazione).

Sulla parte posteriore dovrebbe essere presente un piccolo display esterno, al di sopra del quale dovrebbe trovare spazio una doppia fotocamera mentre l’ampio schermo interno dovrebbe presentare un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate.

Nome in codice Glory, tale device ha come numero modello la sigla XT-2453-3 e dovrebbe essere commercializzato negli Stati Uniti dall’operatore telefonico Verizon (probabilmente in via esclusiva).

Risale al 2020 il lancio da parte di Motorola del primo smartphone pieghevole e negli anni successivi il produttore ha lanciato altri modelli, dimostrando di credere in questo genere di device e di volersi mettere a competere con altri colossi del calibro di Samsung, Xiaomi e Huawei.

* * * Nella foto di copertina Motorola Moto Razr 40 Ultra

