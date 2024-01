Wallops è un’applicazione che offre la possibilità di personalizzare lo sfondo del proprio smartphone con una selezione di immagini uniche.

L’app mette a disposizione centinaia di sfondi originali realizzati a mano internamente dal team di Wigebox, lo sviluppatore dell’applicazione.

Le immagini sono più che altro di natura astratta o geometrica, tuttavia non mancano sfondi con panorami rappresentati in forma creativa. Ecco alcuni esempi.

Le esclusive immagini dei wallpaper sono progettate appositamente per i propri dispositivi, in quanto si adattano perfettamente ai vari smartphone e tablet Android.

Lo sviluppatore afferma che gli sfondi inclusi nell’app Wallops sono esclusivi, in quanto non saranno disponibili in nessun’altra applicazione.

L’app Wallops è disponibile per Android al prezzo di 1,49 euro, ma non contiene pubblicità né acquisti in-app. Se l’app vi interessa a seguire trovate il badge per individuarla nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5 o versioni successive.

