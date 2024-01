Sebbene ancora debba essere presentata la serie Samsung Galaxy S24, il cui evento di lancio è in programma per mercoledì prossimo, in Rete già si parla delle possibili caratteristiche della generazione successiva: ci riferiamo ovviamente a Samsung Galaxy S25.

Fino a questo momento per quanto riguarda l’aspetto delle prestazioni della CPU le varie generazioni di iPhone sono state capaci di fare meglio degli smartphone Android con cui sono andati a confrontarsi ma con Samsung galaxy S25 la musica potrebbe cambiare.

Samsung Galaxy S25 potrebbe essere più potente di iPhone

Tutti i processori utilizzati negli smartphone Android usano i core CPU Cortex di ARM e nei modelli di punta di quest’anno viene usato il core CPU Cortex-X4, che è circa il 25-30% più lento rispetto al core CPU personalizzato basato su ARM che viene invece utilizzato in iPhone 15 Pro (ciò grazie ad una combinazione tra l’architettura della CPU personalizzata di Apple e un processo di produzione dei chip più avanzato).

Entro la fine dell’anno, ARM dovrebbe svelare il core CPU Cortex-X5, che sarà poi utilizzato nei processori di MediaTek e Samsung mentre Qualcomm potrebbe prendere una strada separata e implementare il core CPU personalizzato di Nuvia.

Stando ad un recente report, ARM avrebbe un piano per avere il miglior core CPU per smartphone nel 2025. Nome in codice “Blackhawk“, il possibile core CPU Cortex-X5 dovrebbe portare il maggiore incremento di performance su base annua degli ultimi cinque anni: pare, infatti, che nei progetti di ARM vi sia quello di eliminare il divario prestazionale tra i suoi processori e le implementazioni personalizzate.

Il core CPU Cortex-X5 di ARM dovrebbe essere usato nel processore Exynos 2500 e, quindi, Samsung Galaxy S25 potrebbe battere iPhone 16 Pro per quanto riguarda le prestazioni. Staremo a vedere.

Un miglioramento per lo schermo di Samsung Galaxy S24

Nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su X altri dettagli relativi al display di Samsung Galaxy S24 e in particolare sulla velocità di risposta del touchscreen, che dovrebbe migliorare del 10% (il riferimento dovrebbe essere al touch sampling rate).

The screen touch response speed of Galaxy S24 series has also increased by more than 10%, which may mean smoother and faster response.

Tale funzionalità, unita alla tecnologia LTPO su cui dovrebbero poter contare i display della serie Samsung Galaxy S24, dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza più piacevole nei videogame.

Appuntamento a mercoledì 17 gennaio per saperne di più.