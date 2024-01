Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari servizi e applicazioni dell’azienda e tra le ultime novità vi sono quelle relative a Google Wallet per Wear OS e a Gboard.

Una novità per Google Wallet su Wear OS

Dopo aver ottenuto il supporto alle carte fedeltà lo scorso mese, l’app Google Wallet per i dispositivi Wear OS si arricchisce ora del supporto per mostrare agli utenti le carte d’imbarco delle compagnie aeree.

Sul proprio dispositivo Wear OS 3.5+ viene mostrata una nuova notifica (Carta d’imbarco per il tuo volo per [AEROPORTO]) dall’app Google Wallet e se si tocca l’apposita opzione per vedere il contenuto viene semplicemente visualizzato un codice QR, così da permettere il passaggio ai controlli del gate in modo immediato.

Al momento non è chiaro quanto sia diffusa la disponibilità di tale nuova funzionalità, che sarà certamente apprezzata dagli utenti Wear OS che viaggiano spesso, in quanto rende la procedura d’imbarco più semplice.

Negli ultimi tempi il colosso di Mountain View ha dato sempre più importanza alle funzionalità che possono rendere migliore l’esperienza di chi viaggia e quella odierna ne è un ulteriore esempio.

Gboard introduce una novità per i tablet Android

Il team di sviluppatori di Gboard continua a lavorare al miglioramento delle funzionalità della popolare tastiera di Google per i dispositivi dotati di grandi display, come ad esempio i tablet Android, che ora possono contare su un’apposita toolbar per le tastiere fisiche.

Si tratta di una novità pensata per migliorare l’esperienza di coloro che utilizzano una tastiera Bluetooth (o USB): nel momento in cui tale accessorio viene accoppiato o collegato al tablet Android, per impostazione predefinita viene visualizzata una nuova barra degli strumenti a forma di pillola nella parte inferiore dello schermo (che può essere spostata ovunque).

Questa toolbar fornisce una serie di suggerimenti ed è affiancata da un pulsante per ridurrla a una pillola verticale sul bordo sinistro/destro e da una scorciatoia per il selettore di emoji.

Dal menu di overflow è possibile avere accesso agli appunti e alle funzionalità di traduzione, oltre che alle scorciatoie della tastiera e alla possibilità di visualizzare i tasti virtuali.

Questa nuova barra degli strumenti, che può essere attivata o disattivata dalle impostazioni di Gboard (nella sezione dedicata alla tastiera fisica), è stata visualizzata in alcuni tablet Android con la versione 13.6 (o superiore) dell’app ma ancora non pare sia disponibile a livello globale.