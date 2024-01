Attraverso un prossimo aggiornamento di Link to Windows, gli smartphone Samsung Galaxy potranno fungere anche da webcam su notebook e desktop.

Samsung e Microsoft stanno introducendo una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di utilizzare le fotocamere dei loro smartphone Samsung come una webcam tradizionale sul proprio PC Windows per vari utilizzi come ad esempio in Microsoft Teams.

Gli smartphone Samsung potranno essere utilizzati come webcam con funzionalità avanzate

Samsung spiega che gli utenti potranno sfruttare l’eccellente qualità dell’immagine offerta dalle fotocamere presenti sui loro smartphone Galaxy, con la facoltà di passare liberamente dalla fotocamera anteriore a quella posteriore con un semplice tocco.

In più questa funzionalità permetterà di cambiare rapidamente l’inquadratura per includere altre persone o elementi dell’ambiente circostante, nonché di alzarsi e camminare mentre si parla, oppure mostrare ai colleghi la vista fuori dalla finestra.

Samsung aggiunge che gli utenti potranno anche applicare alla videochiamata una varietà di funzionalità del loro smartphone Galaxy, tra cui la sfocatura dello sfondo e l’inquadratura automatica.

L’azienda sudcoreana afferma che la funzionalità sarà supportata dalla One UI 1.0, ovvero sui dispositivi Galaxy con Android 9, quindi anche eventuali smartphone Samsung meno recenti riposti da tempo nel cassetto potrebbero trovare un nuovo impiego, evitando di dover acquistare dispositivi dedicati.

Samsung e Microsoft introdurranno la nuova funzionalità sulla serie Galaxy Book 4, ma al momento non è chiaro quando la funzionalità verrà implementata più ampiamente.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Gennaio 2024