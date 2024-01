Blackview, brand specializzato nella produzione di smartphone e tablet, soprattutto rugged, da qualche tempo è entrato anche nel mercato delle Power Station, quei dispositivi pensati per accumulare grandi quantità di energia da utilizzare in assenza di corrente elettrica o in situazioni particolari, come un campeggio o una vacanza nella natura.

Fedele al proprio ruolo di azienda innovatrice, Blackview ha annunciato OSCAL PowerMax 3600, la prima power station di tipo rugged, pensata quindi per essere utilizzata anche in ambienti sporchi e polverosi, sotto l’acqua e in grado perfino di resistere a cadute fino a 80 centimetri di altezza senza danneggiarsi.

Sono ben 14 le uscite a disposizione dell’utente per alimentare contemporaneamente numerosi dispositivi senza alcun problema. E le batterie LiFePo4 di classe E garantiscono una longevità elevatissima, si parla di 25 anni contro i 5 anni delle classiche power station. Non va infine sottovalutato il tempo di commutazione UPS, che oscilla tra i 5 e gli 8 millisecondi, un tempo ben inferiore ai 30 millisecondi che rappresentano la media di questo genere di prodotto, rendendo OSCAL PowerMax 3600 ideale anche per l’alimentazione di macchinari in caso di blackout.

Uno dei suoi punti di forza è dato dalla modularità, che permette di ampliare la capacità in base alle proprie necessità. È possibile collegare fino a 15 battery pack in serie, per raggiungere una potenza massima di 57.600Wh, che permettono di alimentare una casa per circa un mese (a patto di non superare i 2 kWh al giorno. E se avete un’auto elettrica, con l’energia accumulata potete garantirvi un’autonomia compresa tra i 300 e i 400 chilometri, davvero niente male.

Blackview OSCAL PowerMax 3600 include anche un pannello LED che può essere utilizzato per illuminare l’area circostante ma anche per inviare segnali di soccorso con il sistema Morse.

Al momento prezzo e data di lancio non sono stati comunicati, ma potete seguire lo sviluppo del progetto sulla pagina di Indiegogo, dove è stata lanciata una raccolta fondi per finanziare la realizzazione di questo interessante dispositivo. I primi 200 acquirenti potranno approfittare dell’offerta di lancio e assicurarsi una unità a 1.799 dollari.

