Al momento sul mercato vi sono vari dispositivi per lo streaming di contenuti multimediali, come ad esempio Amazon Fire Stick o Google Chromecast e chi ha avuto modo di provarli si è probabilmente accorto che vi sono problemi di interoperabilità.

Alla base di tali difficoltà vi è il rifiuto dei colossi tecnologici di “comportarsi bene” tra loro e questa situazione rende più difficile per gli utenti compiere attività semplici come lo streaming (una situazione simile, peraltro, a quella che si verifica anche nel settore dei dispositivi smart home).

Amazon mira a migliorare l’interoperabilità

In occasione del CES 2024 di Las Vegas Amazon ha annunciato di avere stretto una partnership con Matter con l’obiettivo di fornire il supporto Matter Casting agli utenti che hanno deciso di acquistare Fire TV ed Echo Show 15.

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso statuniente, trasmettere contenuti dal proprio dispositivo mobile (che sia Android o iOS non dovrebbe fare differenza alcuna) diventerà semplice come aprire l’app Amazon Prime Video e avviare lo streaming.

Questa nuova funzionalità verrà implementata sui dispositivi Fire TV entro i prossimi mesi e anche le smart TV Panasonic con Fire TV integrata la includeranno. Entro la fine del 2024 Amazon spera di avere il supporto Matter Casting disponibile su Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF.

Per quanto riguarda le due principali concorrenti, ossia Apple e Google, nei programmi di Amazon pare non vi sia l’apertura alle loro rispettive piattaforme, per le quali l’interoperabilità è destinata a rimanere una sorta di chimera.

Con specifico riferimento a Google, fino a questo momento il colosso di Mountain View non ha compiuto passi significativi per allearsi con le aziende concorrenti anche se di recente sembra che si sia convinta a lavorare sull’aspetto dell’interoperabilità con altri brand. Staremo a vedere.

