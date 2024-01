Il 2024 è iniziato solo da pochi giorni e se avete deciso di approfittare delle ultime offerte del 2023 per acquistare un nuovo computer, potreste avere bisogno di una licenza di Windows 11 e di Office 2021 per iniziare a lavorare. Se invece avete deciso di abbandonare i vecchi Windows 7 e 8 ma il vostro PC supporta solo Windows 10, la prima promozione dell’anno di Godeal24 casca decisamente a fagiolo.

Con la 2024 New Year Software Sale infatti potete portarvi a casa la versione più recente di Microsoft Office a una frazione del prezzo originario, spendendo poco più di 25 euro invece degli oltre 300 del prezzo di listino. Anche la versione per Mac o l’edizione 2019 della suite Microsoft sono scontatissime e i prezzi possono scendere ulteriormente acquistando kit fino a 5 licenze, una soluzione ideale se avete più computer in casa o se volete dividere la spesa con un amico o con i vostri familiari.

Per ottenere i prezzi indicati di seguito dovete utilizzare il coupon SGO62 che vi permette di ottenere un ulteriore 62% di sconto rispetto al prezzo già scontato da parte di Godeal24:

Lo stesso codice sconto è utilizzabile anche sui seguenti bundle:

Mentre con il codice SGO50 avrete uno sconto del 50% sulle seguenti licenze di Windows, incluse alcune soluzioni per le aziende:

A proposito di aziende, chi deve comprare grandi quantità di licenze può approfittare dei pacchetti da 50 o 100 chiavi, valide sia per Windows 10 che per Windows 11 e Microsoft Office 2021 Pro.

Non mancano come sempre le offerte relative ai migliori software di utilità, per Windows o macOS, per tenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer:

Ricordiamo che tutti gli acquisti possono essere pagati con PayPal, come ulteriore sicurezza, anche se il 98% di recensioni entusiastiche su TrustPilot dovrebbe essere un ottimo biglietto da visita. Per qualsiasi problema potete comunque rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde via email a questo indirizzo 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Informazione Pubblicitaria