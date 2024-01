Gli attuali smartphone di punta sono molto costosi e in tanti preferiscono proteggerli con custodie e pellicole per lo schermo, in modo da evitare ulteriori spese in caso di urti o cadute e anche per i Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro esistono diverse alternative tra cui scegliere per garantire un po’ più di sicurezza al display.

A tal proposito, il team di sviluppatori di Google ha pensato ad una funzionalità che non tutti conoscono e che è stata studiata proprio per migliorare l’esperienza di coloro che decidono di applicare una pellicola protettiva sullo schermo dello smartphone: ci riferiamo alla modalità per la protezione dello schermo.

Si tratta di una funzione che aumenta la sensibilità al tocco, migliorando l’input tattile nel momento in cui si va ad utilizzare una protezione per lo schermo.

La serie Google Pixel 8 ha un’altra funzione esclusiva

Dato che non tutti gli utenti sono a conoscenza di tale funzionalità, il team del colosso di Mountain View ha sviluppato una funzione di rilevamento della protezione dello schermo che rappresenta un’esclusiva della serie Google Pixel 8.

In pratica, si tratta di un sistema che aiuta lo smartphone a rilevare quando viene applicata o rimossa una protezione per lo schermo e, ogni volta che viene applicata una pellicola sul display, mostra una notifica che informa l’utente che deve abilitare la relativa modalità, così da poter beneficiare di un’esperienza di interazione touch migliore.

Se si tocca la notifica, si apre una finestra di dialogo con tre tasti: uno per aprire le Impostazioni, uno per riconoscere (senza eliminarla) la notifica e uno per disabilitare la notifica.

Allo stesso modo, nel momento in cui una protezione per il display viene rimossa dal dispositivo, viene visualizzata una notifica che suggerisce agli utenti di disabilitare la modalità di protezione dello schermo, in quanto senza una pellicola applicata rischia di causare un peggioramento dell’esperienza touch.

Il team di Google ha implementato per il momento questa funzione sulla serie Google Pixel 8 e non su quelle precedenti.