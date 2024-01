L’enorme successo a livello globale di Gmail dipende anche dal continuo supporto garantito dal team di sviluppatori di Google, che si traduce in una serie di novità funzionali e grafiche implementate in modo costante.

E un esempio di novità introdotte per provare a rendere sempre più piacevole l’esperienza offerta dal client email del colosso di Mountain View è rappresentato da una funzionalità che potrebbe risultare banale per quanto viene data per scontata ma che su Android fino a questo momento mancava: ci riferiamo ad un tasto che consente di selezionare tutti i messaggi contemporaneamente.

Gmail porta su Android una funzionalità molto attesa

Se nella versione desktop di Gmail questa funzionalità è disponibile da un po’ di tempo, l’applicazione Android invece fino ad oggi ha richiesto agli utenti di toccare ciascuna e-mail individualmente per eseguire azioni come l’eliminazione, l’archiviazione o lo spostamento in cartelle diverse.

Ebbene, è in fase di implementazione l’apposito nuovo tasto Seleziona tutto, grazie al quale con una pressione prolungata su un messaggio e un singolo tocco è possibile selezionare tutti i messaggi.

Grazie a tale nuova funzione (che è disponibile in tutte le visualizzazioni, inclusi i risultati di ricerca, le categorie o le caselle mail) gli utenti possono compiere rapidamente tutta una serie di operazioni, come eliminare i messaggi selezionati, archiviarli, contrassegnarli come già letti oppure etichettarli.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle segnalazioni in Rete, questa novità è stata implementata a livello globale e probabilmente nel giro di pochi giorni raggiungerà tutti gli utenti di Gmail, migliorando effettivamente la loro esperienza quotidiana.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Gmail man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

