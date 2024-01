Files di Google non rientra nella cerchia di app e servizi a cui il colosso di Mountain View tiene maggiormente ma ciò non significa che il suo team di sviluppatori non lavori al miglioramento dell’esperienza offerta.

Alle volte tale lavoro non porta all’introduzione di nuove funzionalità ma alla rimozione di alcune di quelle già disponibili e ritenute probabilmente superflue, come ad esempio la scheda Importante.

L’app Files di Google il prossimo mese perderà un pezzo

Introdotta lo scorso anno come funzionalità esclusiva in India, la scheda Importante di Files di Google nel momento in cui viene attivata esegue la scansione di tutti i file presenti sullo smartphone al fine di identificare qualsiasi cosa che possa contenere un passaporto, un documento d’identità o qualsiasi altro documento riservato.

Ebbene, a distanza di un anno pare che per il team di Google sia già arrivato il momento di eliminare tale funzionalità, probabilmente in quanto ritenuta superflua oppure perché poco sfruttata dagli utenti.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google analizzando il codice dell’applicazione, il prossimo mese tale funzionalità verrà abbandonata ed è stato inserito un apposito avviso che informa gli utenti al riguardo.

Il team di sviluppatori, infatti, rende noto che la scheda Importante su Files di Google non sarà più disponibile dal 15 febbraio 2024, aggiungendo che i documenti salvati in essa verranno eliminati definitivamente dopo tale data e precisando che è possibile salvare una copia dei documenti sfruttando l’opzione Condividi (ciò deve avvenire entro il 15 febbraio 2024).

Al fine di accertarsi che gli utenti non rimangano all’oscuro di questa novità, saranno informati anche attraverso apposite notifiche.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Files di Google potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: