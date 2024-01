Non è più periodo di regali di Natale, ma per iniziare bene l’anno nuovo Amazon ha deciso di proporre un paio di offerte interessanti su due smartphone Android di fascia media: parliamo di Motorola Edge 40 Neo e di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, entrambi disponibili con sconti generosi che fanno scendere i prezzi ai minimi storici. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 40 Neo in offerta su Amazon al minimo storico

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone che condivide alcune caratteristiche con il resto della gamma, ma che si piazza sul gradino più basso rispetto a Edge 40 ed Edge 40 Pro, favorendo il prezzo finale. Mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7030 con CPU octa-core, supportato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico offre tre sensori in tutto: sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (con OIS e PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP (anche per macro e profondità di campo), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/Galileo e porta USB Type-C, così come speaker stereo, lettore d’impronte integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 68 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa. Lo smartphone dispone di Android 13 con personalizzazione My UX, ma nei prossimi mesi dovrebbe accogliere Android 14 tramite aggiornamento.

Motorola Edge 40 Neo ha debuttato lo scorso settembre al prezzo consigliato di 399,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a quasi 100 euro in meno nella vivace colorazione Soothing Sea: vi bastano 305,99 euro per portarlo a casa (venduto e spedito da Amazon) con cover e spedizione incluse. Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere all’acquisto.

Acquista Motorola Edge 40 Neo in offerta

Generoso sconto anche per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, a meno di 200 euro

Se volete spendere un po’ meno potete optare per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di circa 130 euro rispetto al listino. Lo smartphone mette a disposizione un display IPS LCD da 6,72 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate adattivo da 30 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa-core e GPU Adreno 619 (affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2, espandibili con microSD).

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una singola anteriore: sul retro sono presenti un sensore principale da 108 MP, un sensore per la profondità da 2 MP e un sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente abbiamo un sensore da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Lato connettività offre 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W (qui per le specifiche tecniche complete).

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è stato lanciato in primavera nell’unica configurazione da 8-128 GB al prezzo consigliato di 329 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon per molto meno: la colorazione Pastel Lime è disponibile in sconto a 199 euro, con spedizione inclusa e consegna rapida (anche in un giorno, se siete abbonati ad Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se desiderate procedere potete seguire il link qui in basso:

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite 5G in offerta

Per non perdervi le migliori offerte del momento potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 3: la serie fortunata continua