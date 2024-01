L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta ha portato con sé una novità che in molti speravano arrivasse il più tardi possibile: i backup su Google Drive non sono più illimitati e andranno ad occupare lo spazio di archiviazione dell’account Google, come già annunciato da tempo.

Lo scorso novembre Google aveva infatti annunciato che il backup illimitato delle chat di WhatsApp su Google Drive sarebbe presto giunto al termine per tutti i possessori di smartphone Android. Le prime avvisaglie di questo cambiamento risalgono a diversi mesi fa e recentemente le ultime versioni beta dell’app di messaggistica avevano cominciato a mostrare i primi messaggi di avviso.

Addio al backup illimitato di WhatsApp su Google Drive

Questo cambiamento implica che i backup di WhatsApp verranno adesso conteggiati nel piano di archiviazione sottoscritto dall’utente su Google Drive. Nel caso del piano gratuito si tratta di 15 GB di spazio di archiviazione, condivisi da tutte le app Google, come per esempio Google Foto.

Al momento dell’annuncio il team di WhatsApp non aveva fornito indicazioni precise sulla data in cui tali modifiche avrebbero preso effetto, ma l’ultima versione beta dell’applicazione sembra aver introdotto la novità . Diversi utenti hanno già segnalato che il loro backup non è più illimitato e che viene incluso nel piano di archiviazione di GoogleDrive: si tratta di un cambiamento non ancora attivo per tutti i possessori dell’ultima versione beta, trattandosi probabilmente di un’attivazione lato server graduale.

Gli utenti riceveranno una notifica 30 giorni prima che questa modifica venga attuata e si prevede che tale cambiamento arriverà anche sulla versione stabile di WhatsApp entro la prima metà del 2024. Se al momento dell’avviso è stato esaurito lo spazio di archiviazione gratuito offerto da Google Drive, l’app inviterà gli utenti ad acquistare ulteriore spazio di archiviazione a pagamento.

Per ovviare a questo problema si potrebbe optare di eseguire il backup esclusivamente delle chat, rinunciando a foto e video che occupano la maggior parte dello spazio di archiviazione, ma in questo caso occorrerà prestare attenzione ad eseguire un backup manuale dei contenuti di proprio interesse quando si formatta lo smartphone.

WhatsApp offre però già un’alternativa per trasferire chat e contenuti multimediali quando si passa ad un nuovo smartphone, attraverso la funzionalità di trasferimento diretto eseguibile se entrambi i dispositivi sono collegati alla stessa rete Wi-Fi. In questo modo i backup verranno salvati esclusivamente sullo smartphone e sarà possibile trasferirli da uno smartphone all’altro senza l’ausilio di Google Drive.

Come scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Per iscriversi al programma beta di WhatsApp vi basterà dirigervi sul Google Play Store tramite questo link. Una volta cliccato sull’apposito pulsante per aderire al programma, l’ultima versione beta dell’applicazione sarà disponibile sul vostro smartphone tramite un apposito aggiornamento. Qualora il programma beta fosse al completo, potete provare in anteprima le nuove funzioni dell’app installando manualmente il relativo file APK, scaricabile da APKMirror a questo indirizzo.

