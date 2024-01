Il team di sviluppatori di Telegram ha deciso di sfruttare le ultime ore del 2023 per rilasciare un nuovo aggiornamento e chiudere così in bellezza lo scorso anno.

Si tratta del decimo aggiornamento del 2023, update con il quale sono state migliorate le chiamate, è stato aggiunto un nuovo effetto per i messaggi e sono stati migliorati i bot.

Le ultime novità del 2023 per Telegram

Probabilmente la novità più importante è quella relativa alle chiamate, che in virtù di questo update possono contare su una riprogettazione dell’interfaccia, con nuove animazioni e degli sfondi che cambiano in modo dinamico in base a quello che è lo stato della chiamata (ossia quando squilla, mentre è attiva e quando viene chiusa).

Inoltre, sempre a dire degli sviluppatori, tale nuova interfaccia ha bisogno di meno risorse e ciò significa che a beneficiare di essa sarà anche l’autonomia.

Un’altra delle novità introdotte con questo aggiornamento è rappresentata da una funzionalità già disponibile da qualche settimana nell’app dedicata ai dispositivi basati su iOS: ci riferiamo ad uno speciale effetto che viene visualizzato nel momento in cui si elimina un messaggio.

Infine, la terza novità implementata riguarda il sistema dei bot, la soluzione che consente agli sviluppatori di integrare qualsiasi tipo di servizio in Telegram. Ebbene, con questo aggiornametno vengono aggiunte decine di nuove funzioni per i bot, che ora ad esempio possono reagire ai messaggi, gestire le reazioni, le citazioni e i link, inviare risposte in altre chat o topic.

Il team di sviluppatori di Telegram ci tiene a precisare di avere ancora tante altre novità da implementare nel corso delle prossime settimane e ha già dato appuntamento agli utenti a gennaio per un nuovo importante aggiornamento.

Potete scaricare la nuova versione di Telegram per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: