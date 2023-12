Dovrebbe mancare circa tre settimane alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma sono già parecchi i dettagli trapelati in anticipo durante questi ultimi giorni. Dopo aver dato un’occhiata all’interessante infografica di ieri, che ci ha mostrato le schede tecniche quasi complete, è il momento di scoprire i presunti prezzi europei della serie Galaxy S24. Niente paura, le notizie sembrano buone.

Quanto dovrebbero costare i Samsung Galaxy S24: spuntano i prezzi europei

Sappiamo già parecchio sulla serie Galaxy S24 grazie a settimane di anticipazioni e indiscrezioni, anche se ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale. Ieri abbiamo fugato un dubbio riguardante la presenza del SoC Exynos 2400 e del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e avuto “conferme” sulle caratteristiche tecniche, e oggi sono spuntati i presunti prezzi europei dell’intera gamma e di tutte le configurazioni di memoria. Vi anticipiamo subito che, come previsto, non ci sono aumenti rispetto allo scorso anno, anzi: per tutti e tre abbiamo interessanti calo di prezzo, perlomeno rispetto ai prezzi italiani della serie Galaxy S23.

Secondo quanto scovato da GalaxyClub, Samsung Galaxy S24 avrà un prezzo di partenza di 899 euro per la versione da 128 GB (che dovrebbe restare a memorie UFS 3.1, esattamente come il predecessore), mentre la versione da 256 GB arriverà a 959 euro. Galaxy S24+ dovrebbe essere proposto a 1149 euro nella versione di partenza (da 256 GB) e a 1269 euro in quella da 512 GB, mentre il vero e proprio flagship, Galaxy S24 Ultra, dovrebbe arrivare a 1449 euro (256 GB) e 1569 euro (512 GB).

Non sappiamo se i prezzi italiani subiranno dei cambiamenti rispetto a quelli appena citati, ma possiamo dirvi che da noi i predecessori sono stati tutti commercializzati a prezzi più alti: Galaxy S23 ha debuttato a 979 euro (128 GB) e 1039 euro (256 GB), Galaxy S23+ a 1229 euro (256 GB) e 1349 euro (512 GB), e Galaxy S23 Ultra a 1479 euro (256 GB) e 1659 euro (512 GB). Se i prezzi resteranno gli stessi indicati più su anche da noi, avremmo un prezzo più basso per tutti: Galaxy S24 conterebbe su uno “sconto” di 80 euro, con la versione da 256 GB (con memorie UFS 4.0) proposta a meno della 128 GB di S23; Galaxy S24+ arriverebbe a 80 euro di meno, e anche Galaxy S24 Ultra sarebbe proposto con un ribasso (30 euro per la versione 256 GB e ben 90 euro per quelle da 512 GB e 1 TB).

Ecco un riepilogo dei presunti prezzi europei della serie Samsung Galaxy S24:

Samsung Galaxy S24: 128 GB a 899 euro 256 GB a 959 euro

Samsung Galaxy S24+: 256 GB a 1149 euro 512 GB a 1269 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra: 256 GB a 1449 euro 512 GB a 1569 euro 1 TB a 1809 euro



Per avere conferme sui prezzi italiani dei Galaxy S24 dovremo probabilmente attendere l’ufficialità e le indicazioni di Samsung Italia: i nuovi smartphone Android di Samsung dovrebbero essere presentati il 17 gennaio 2024 durante un evento a San José, in California. Vi aspettavate cifre simili per i prossimi flagship?

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23 FE: arriva tardi ma ha il suo perché