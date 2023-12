Se amate personalizzare il vostro smartphone Android e siete alla ricerca di un launcher di terze parti che possa aiutarvi a cambiare radicalmente l’aspetto dell’interfaccia, abbiamo una buona notizia per voi: Nova Launcher Prime è disponibile in offerta a 0,05 euro.

Nova Launcher Prime in offerta per le feste natalizie

Si tratta di un prezzo decisamente interessante per uno dei launcher più amati dagli utenti Android e che normalmente viene venduto a 3,99 euro. Ricordiamo che Nova Launcher Prime sblocca diverse feature che vanno ad arricchire la versione “base” di questa applicazione, come un sistema di gesture per interagire più semplicemente con l’interfaccia utente dello smartphone, il contatore dei messaggi non ancora letti, la possibilità di nascondere le applicazioni, gli swipe su icone o cartelle, la possibilità di personalizzare maggiormente l’app drawer e ulteriori effetti di scorrimento.

Se desiderate sfruttare questa interessante promozione (disponibile solo per un periodo limitato di tempo, in occasione delle festività natalizie), non dovete fare altro che cliccare sul seguente badge che vi riporterà direttamente nella pagina dedicata sul Google Play Store.