Samsung e Activision Blizzard stanno collaborando per realizzare una campagna di marketing chiamata “Embrace Your Game”.

L’iniziativa sfrutterà i popolari giochi di Activision Blizzard per promuovere i dispositivi orientati al gaming di Samsung, dalle smart TV ai monitor e agli smartphone della gamma Galaxy.

La campagna di marketing multicanale e multiprodotto approderà in 44 paesi e segna anche il lancio del Gamer Training Program di Samsung che ha l’obiettivo di aiutare i giocatori a migliorare le proprie abilità attraverso il rinnovato sito Web Game Portal che include suggerimenti da giocatori professionisti ed esperti creatori di contenuti, workshop e tutorial video, consigli sui prodotti, sessioni di formazione interattive e altro ancora.

Samsung e Activision Blizzard lanciano l’iniziativa “Embrace Your Game”

Samsung porterà avanti la campagna “Embrace Your Game” su tutti i canali digitali in Europa e presenterà i giochi Activision Blizzard, tra cui Crash Team Rumble, Overwatch 2, Diablo Immortal e World of Warcraft, per promuovere i suoi prodotti orientati al mondo del gaming.

A ottobre Activision Blizzard è stata acquisita da Microsoft per la cifra di 68,7 miliardi di dollari, dopo una lunga e complessa operazione che ha superato le perplessità dell’antitrust e della rivale Sony.

