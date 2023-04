La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nel settore sanitario e una delle aziende leader in questo campo è, come sempre, Samsung, che vuole affermare con insistenza la propria posizione anche in questo settore. Durante la recente edizione della HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2023, tenutasi a Chicago dal 17 al 21 aprile, Samsung ha annunciato il lancio di un nuovo progetto open-source per l’assistenza sanitaria: il Samsung Health Stack. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Samsung Health Stack promette innovazione nel settore sanitario

La HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) è l’organizzazione che ospita questa fiera mondiale dedicata alle tecnologie sanitarie, alla quale quest’anno hanno partecipato oltre 30.000 persone provenienti da più di 1.000 aziende di tutto il mondo. Tra queste, Samsung si è distinta presentando il suo innovativo progetto Samsung Health Stack, pensato per facilitare lo sviluppo di soluzioni digitali nel campo della salute. Il Samsung Health Stack, come spiegato nel blog ufficiale dell’azienda, è un progetto open-source all-in-one che permette ai ricercatori e agli sviluppatori di creare facilmente applicazioni per la ricerca e lo sviluppo nel settore della salute digitale. Lo stack software comprende un SDK (Software Development Kit) per le app, server backend e un portale web, offrendo così un sistema completo e pronto all’uso per la ricerca sanitaria attraverso i sistemi operativi Android e Wear OS di Google. Il lancio ufficiale del Samsung Health Stack è previsto per il mese di giugno 2023, ma gli utenti hanno già potuto sperimentare le applicazioni mobile e gli strumenti di ricerca e sviluppo basati su questa piattaforma presso lo stand espositivo di Samsung Electronics durante la HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2023.

Samsung Health Stack può essere utilizzato da qualsiasi azienda sanitaria che impieghi dispositivi indossabili per la ricerca nel settore; le organizzazioni possono sfruttare il progetto come base per sviluppare soluzioni personalizzate per l’assistenza sanitaria, adattando il Samsung Health Stack e l’SDK alle proprie esigenze specifiche. Il sistema fornisce un supporto end-to-end, gestendo l’intero processo dalla raccolta dei dati all’analisi, garantendo al contempo la massima sicurezza nella gestione e nell’archiviazione delle informazioni. Lee Yoon-soo, responsabile del Data Intelligence Team di Samsung Research e incaricato dello sviluppo del Samsung Health Stack, ha dichiarato che in futuro l’azienda prevede di espandere la collaborazione utilizzando il Samsung Health Stack, contribuendo di conseguenza all’espansione dell’ecosistema globale della salute digitale.

L’introduzione del Samsung Health Stack evidenzia l’impegno dell’azienda nel promuovere l’innovazione e la collaborazione nel settore sanitario. Con questo progetto Samsung intende facilitare lo sviluppo di soluzioni digitali che possano migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e rendere più efficace la ricerca in ambito medico. In un mondo sempre più connesso e digitalizzato, Health Stack si pone come uno strumento fondamentale per supportare la trasformazione del settore sanitario e favorire la creazione di un ecosistema globale della salute digitale.

