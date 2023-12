TikTok ha annunciato un nuovo aggiornamento dell’app che migliorerà l’esperienza con il social sui display più grandi, in particolare quelli degli smartphone pieghevoli, dei tablet Android e degli iPhone.

La società promette che il nuovo look mostrerà un feed video chiaro e raffinato sui dispositivi più grandi, ma non è chiaro se i contenuti verranno ottimizzati per i display più grandi o se TikTok eseguirà un upscaling in background.

In ogni caso saranno presenti nuove barre di navigazione nella parte superiore e inferiore dello schermo per un facile accesso alle funzionalità e schede preferite.

TikTok ottimizza l’esperienza sui dispositivi mobili con schermi grandi

La piattaforma aggiunge che ci sarà il supporto per l’utilizzo in orizzontale o in verticale, quindi non importa come l’utente tiene il dispositivo, poiché TikTok sarà ottimizzato in entrambi i casi.

Questo dovrebbe prestarsi anche a determinati tipi di dispositivi. Ad esempio, il display interno di Google Pixel Fold a volte può sembrare migliore ruotato di 90 gradi, mentre altri pieghevoli come Samsung Galaxy Z Fold5 sembrano ottimali nell’orientamento standard.

TikTok fa notare che sta anche continuando a sperimentare nuove funzionalità come i feed basati sugli argomenti che consentono alle persone di esplorare video di categorie specifiche come ad esempio giochi, cibo, moda e sport.

TikTok non ha fornito tempistiche riguardo l’introduzione dell’ottimizzazione per i display di grandi dimensioni, ma possiamo aspettarci che diventerà disponibile a breve.

