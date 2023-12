Ormai non passa giorno senza che vengano diffuse nuove indiscrezioni sugli smartphone dell’attesissima famiglia Samsung Galaxy S24, abbiamo visto sul finire di ottobre tutta una serie di presunte informazioni riguardanti il fratello maggiore della famiglia e il suo comparto fotografico principale; Galaxy S24 Ultra è ora nuovamente protagonista delle ultime voci di corridoio che circolano sul web, diamo quindi un’occhiata insieme alle ultime indiscrezioni circa il suo possibile comparto fotografico.

Nuove informazioni circa le attese performance fotografiche di Samsung Galaxy S24 Ultra

Abbiamo già avuto modo di vedere come, secondo le più plausibili indiscrezioni, il più grande miglioramento lato hardware del comparto fotografico del prossimo smartphone di punta Samsung sarebbe il nuovo sensore con teleobbiettivo da 50 MP; in realtà è assai poco probabile che questo possa essere l’unico cambiamento degno di nota implementato dall’azienda sul dispositivo in questione, i miglioramenti infatti non passano solo attraverso l’hardware ma anche e soprattutto tramite il software.

Sembra infatti che grazie ad una serie di algoritmi migliorati e all’implementazione dell’intelligenza artificiale, Samsung possa migliorare sensibilmente la qualità delle immagini e dei video restituiti da Galaxy S24 Ultra: secondo quanto riportato su X (ex Twitter) il prossimo flagship dell’azienda potrebbe vantare una modalità notturna migliorata rispetto a quella dell’attuale generazione. Samsung Galaxy S23 Ultra, nonostante abbia il suo bel da dire in questo ambito, spesso restituisce scatti con un po’ troppo rumore in condizioni di scarsa luminosità ; S24 Ultra dovrebbe essere in grado di fare di meglio sotto questo punto di vista migliorando di fatto la qualità complessiva dell’immagine.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale, oltre a dare una mano nella modalità appena citata e in molte altre, dovrebbe garantire da parte dello smartphone il riconoscimento di ben 12 tipologie di soggetti, in modo da ottimizzarli per una migliore qualità dell’immagine con una risoluzione di 200 MP; i dettagli al riguardo sono scarsi per il momento, ma è plausibile che questa tipologia di riconoscimento possa avere lo scopo di elaborare il colore, i dettagli e la gamma dinamica dello scatto in modo diverso.

Sempre tramite il social network di proprietà di Elon Musk sono state diffuse ulteriori informazioni interessanti, per iniziare sembra che Samsung Galaxy S24 Ultra sarà in grado di acquisire scatti, per impostazione predefinita, a 24 MP invece che a 12 MP come il suo predecessore, il che si tradurrebbe non solo in un mero aumento di pixel, ma anche in una qualità generale dello scatto superiore.

Sono state inoltre annunciate due funzionalità della fotocamera di Galaxy S24 Ultra, la prima si chiama Photo Remaster e dovrebbe permettere di apportare miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale semplicemente con un tocco, cliccando su una foto dovrebbero venire proposte tre alternative: Ritratto (per aggiungere un effetto bokeh), Rimasterizza (per apportare un miglioramento generale allo scatto in un colpo solo) ed Elimina.

La seconda novità sarebbe il Filtro ND, una sorta di escamotage lato software per controllare l’esposizione delle foto che, in realtà , era già presente anche su S23 Ultra ma nascosto nella sezione “Expert RAW Labs”.

Per il resto nulla di nuovo al momento, dalle precedenti fughe di notizie ci aspettiamo infatti che Galaxy S24 Ultra sia equipaggiato con una fotocamera principale da 200 MP leggermente migliorata, un sensore ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x; sia la fotocamera principale che i due teleobbiettivi dovrebbero poter vantare la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre il teleobiettivo da 50 MP potrebbe utilizzare lo zoom ottico 5x insieme al ritaglio nel sensore per offrire una qualità simile allo zoom ottico 10x per le immagini fisse.

