Come probabilmente saprete, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro sono già stati presentati ufficialmente in Cina lo scorso 26 ottobre, mentre per scoprire Xiaomi 14 Ultra dovremo attendere ancora qualche mese. Contrariamente a quanto accaduto con la precedente generazione, a quanto sembra Xiaomi 14 Pro potrebbe non essere commercializzato in una versione globale. Nel frattempo sono spuntati ulteriori anticipazioni proprio su Xiaomi 14 Ultra. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Xiaomi 14 Pro non arriverà in versione globale?

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro vennero presentati in Cina l’11 dicembre 2022 e proposti sul mercato globale alla fine di febbraio 2023, ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente. Mentre da un lato pare che Xiaomi voglia proporre anche da noi il tablet Xiaomi Pad 7 Pro, gli utenti europei (e non solo) potrebbero non vedere mai Xiaomi 14 Pro. Indiscrezioni suggeriscono che la casa cinese possa lanciare in versione globale solamente Xiaomi 14, mentre la versione Pro potrebbe rimanere riservata al mercato cinese.

Questo è sostanzialmente quanto suggeriscono i progressi nello sviluppo di HyperOS, la nuova versione personalizzata di Android presentata le scorse settimane. A quanto pare, all’interno dei server non ci sarebbe traccia di una versione globale di HyperOS per Xiaomi 14 Pro (contrariamente a quella per Xiaomi 14). La speranza è l’ultima a morire, e di certezze per ora non ce ne sono, ma questa assenza ci porta a pensare che lo smartphone non arriverà da noi.

Probabilmente ci potremo consolare con Xiaomi 14, atteso per il mese di gennaio 2024, e con Xiaomi 14 Ultra, che invece arriverà più avanti. Proprio quest’ultimo è protagonista di alcune nuove anticipazioni.

Xiaomi 14 Ultra non stravolgerà il design del predecessore

Il solito Digital Chat Station si sta scatenando in questi giorni con diverse anticipazioni su Xiaomi 14 Ultra. Dopo alcune indicazioni sul comparto fotografico dello smartphone, oggi è il momento di parlare un po’ del design.

Secondo il noto leaker, Xiaomi 14 Ultra arriverà in diverse colorazioni, tra cui una variante blu con retro in vetro e due versioni arancione e nera con skin in silicone. Queste colorazioni potrebbero appartenere al prototipo, e altre versioni potrebbero aggiungersi (ad esempio una variante bianca). A livello di design, lo smartphone dovrebbe mantenere un display con bordi leggermente curvi, con un pannello posteriore non troppo distante da quello del predecessore. Il telaio centrale in metallo non dovrebbe più estendersi fino alla cover della batteria, presentando comunque qualche cambiamento a livello estetico. Smart Pikachu aggiunge su Weibo che il modulo fotografico potrebbe avere una leggera curvatura al posto del “taglio” netto del modello precedente, ma non dovrebbero comunque esserci stravolgimenti.

In base a ciò che sappiamo, Xiaomi 14 Ultra dovrebbe disporre di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony LYT900 da un pollice (con apertura variabile da f/1.6 a f/4.0), due teleobiettivi da 5o MP con una nuova architettura e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP della serie Sony IMX8. La batteria potrebbe spingersi fino a 5180 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W (cablata) e da 50 W (wireless).

Lo smartphone di punta dovrebbe essere presentato tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo trimestre 2024: potremmo scoprirlo ufficialmente nel mese di aprile 2024 in compagnia della serie Xiaomi Pad 7.

In copertina Xiaomi 13 Ultra

