Con Android 14 il team di sviluppatori di Google ha introdotto una dashboard “Aggiornamenti di condivisione dei dati per la posizione” e nelle scorse ore gli utenti sono stati avvisati che Google Messaggi condivide i dati sulla posizione con terze parti.

In Rete si stanno moltiplicando, infatti, le segnalazioni di utenti che hanno notato che Google Messaggi appare nella privacy dashboard con l’avviso che i propri dati sulla posizione sono ora condivisi con terze parti se è stata abilitata l’autorizzazione alla posizione dell’app per la funzione di condivisione.

Gli avvisi in questa pagina vengono generati dalle modifiche alla sezione Sicurezza dei dati (introdotta nel 2022) del Google Play Store che gli sviluppatori di applicazioni segnalano autonomamente (Google a tal proposito precisa che i singoli sviluppatori di app sono responsabili dell’accuratezza delle pratiche di condivisione dei dati dichiarate e possono aggiornare le pratiche di condivisione dei dati in qualsiasi momento).

Google Messaggi in realtà non ha problemi di sicurezza

Per quanto riguarda Google Messaggi, il colosso di Mountain View ha reso noto che il team di sviluppatori dell’app ha spuntato la casella di Sicurezza dati sbagliata sul Google Play Store.

Al momento, la Posizione (sia Approssimativa che Precisa) è elencata nella sezione “Dati che potrebbero essere condivisi con altre società o organizzazioni” ma in realtà l’applicazione non lo fa, sebbene sia stato comunque attivato l’avviso “Aggiornamenti di condivisione dei dati per la posizione”.

Tutte le altre principali applicazioni del colosso di Mountain View sul Google Play Store restituiscono come risultato che nessun dato viene condiviso con terze parti e da qualche ora ciò vale anche per Google Messaggi, in quanto il suo team di sviluppatori ha già provveduto a correggere l’errore.

Potete scaricare Google Messaggi per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Android 14 QPR2, tutte le novità sui Google Pixel dalla beta 2