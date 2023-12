Amazon sta proponendo in questi giorni un nuovo sconto di 5 euro riservato ad alcuni utenti, da sfruttare entro il 20 dicembre 2023. Come sempre con questo genere di iniziative, il coupon non è valido per tutti: andiamo a scoprire come verificare di essere idonei e come utilizzare eventualmente lo sconto.

Nuovo sconto di 5 euro riservato ad alcuni utenti Amazon

Lo sconto di 5 euro è valido su un acquisto di almeno 20 euro e dovrà essere utilizzato entro le 23:59 del 20 dicembre 2023, altrimenti scadrà e non potrà più essere recuperato. L’offerta è come (quasi) sempre riservata solo ai clienti Amazon idonei, che vengono avvisati tramite una e-mail promozionale o attraverso la presenza di un apposito banner. Questa volta risulta legato alla creazione di una Lista degli acquisti: per avere i 5 euro di sconto è necessario visitare la pagina dedicata all’iniziativa per l’attivazione, e creare una Lista della Spesa Amazon aggiungendoci almeno tre prodotti.

Il codice promozionale da 5 euro sarà quindi utilizzabile su un successivo acquisto di almeno 20 euro di prodotti idonei. Con questi ultimi si intendono prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati, prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”. Il Buono Sconto non può dunque essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (niente Amazon UK, FR e così via). Non si tratta di una grossa cifra, ma potrebbe comunque rivelarsi utile per risparmiare qualcosina sui regali di Natale, o su qualche accessorio per il vostro smartphone Android.

Come verificare di essere idonei a ricevere i 5 euro di sconto Amazon? È semplicissimo: basta seguire il link qui in basso e sperare di trovarsi di fronte la scritta “Buone notizie, sei idoneo per l’offerta“. Allo stesso link è anche possibile consultare termini e condizioni completi. Siete tra i fortunati questa volta?

Clicca qui e verifica se sei idoneo

