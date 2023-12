La serie Samsung Galaxy S24 porterà con sé una nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano: stiamo parlando di One UI 6.1, protagonista nelle scorse ore di un’interessante anticipazione.

Il leaker BenIt Bruhner Pro, infatti, ha condiviso su X dei dettagli relativi alle novità su cui potrà contare One UI 6.1, interfaccia che farà particolare affidamento su alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Un’anteprima delle novità di Samsung One UI 6.1

Anche Samsung ha deciso di seguire il trend del momento e mettere a disposizione degli utenti delle soluzioni che sfruttino le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale generativa, come ad esempio quella che permetterà agli utenti di avere sempre sfondi unici (ciò dovrebbe basarsi su una soluzione di Google, in quanto pare che per funzionare sia richiesto il login al proprio account Google):

One UI 6.1 – Generative AI Wallpapers IN ACTION!!! Generative AI wallpapers will work seamlessly and with ease, allowing for a unique wallpaper every time, like no her! This is running off Google’s own AI apparently as a Google account is required to run it! OMGGGG!!!#OneUI6… pic.twitter.com/BAWmjmXeAO — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) December 10, 2023

Ed ancora, l’editor fotografico integrato in One UI 6.1 offrirà agli utenti la possibilità di riposizionare gli oggetti tramite un semplice gesto di trascinamento della selezione (sarà possibile selezionare un soggetto o un oggetto da un’immagine e inserirlo in un’altra immagine) o anche di raddrizzare le immagini (il sistema si occuperà di riempire i dettagli inesistenti). Per quanto riguarda Samsung Notes, l’app avrà anche una funzionalità in grado di riassumere le note lunghe, trasformando il testo in elenchi puntati di facile lettura e sarà in grado di formattare automaticamente le note scritte a mano dopo averle convertite in testo.

Tra le altre novità vi saranno la capacità di tradurre in tempo reale le chiamate vocali da una lingua all’altra per entrambe le persone coinvolte nella telefonata, la possibilità di rimuovere i rumori di sottofondo con Voice Focus, un sistema di protezione adattiva per la batteria, migliori animazioni, nuovi effetti nella schermata di blocco e ottimizzazioni varie.

One UI 6.1 may be KIND OF doing this! This is a temporary thing BUT it still works well!!! Thanks to @MatthewReiter05 for this screen recording!!!#OneUI6 #Samsung #GalaxyS23Ultra #GalaxyS24Ultra https://t.co/WnTkkqCsUb pic.twitter.com/ympbwT1Wj8 — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) December 10, 2023

In sostanza, One UI 6.1 rappresenterà un aggiornamento degno di rilievo.

Dopo il suo esordio sulla serie Samsung Galaxy S24, One UI 6.1 raggiungerà via via gli altri smartphone più recenti del colosso coreano. Basta avere un po’ di pazienza.