Dovrebbe mancare poco più di un mese al lancio globale di OnePlus 12, che dovrebbe essere affiancato da OnePlus 12R. Questo è quanto sarebbe stato “confermato” da un funzionario OnePlus durante un evento tenutosi in questi giorni in Belgio. Intanto spuntano ulteriori dettagli su OnePlus Ace 3, che secondo i rumor dovrebbe essere il gemello asiatico proprio di OnePlus 12R. Scopriamo tutto più da vicino.

OnePlus 12 e OnePlus 12R arriveranno il 23 gennaio 2024?

OnePlus 12 è stato presentato ufficialmente meno di una settimana fa in Cina, ma siamo tutti in attesa di saperne di più sul lancio a livello globale. Nelle scorse settimane c’è stato un piccolo spoiler da parte del sito ufficiale, che ci ha portato a pensare a una data tra il 23 e il 24 gennaio 2024 grazie a un concorso. A quanto pare non eravamo andati distanti: secondo quanto riferito da Hardware Info, lo smartphone sarà svelato nella versione globale (e quindi europea) il prossimo 23 gennaio 2024. La fonte sarebbe un funzionario di OnePlus, che si sarebbe lasciato sfuggire il dettaglio durante un evento tenutosi ad Anversa, in Belgio. Attualmente la pagina è stata rimossa, ma è ancora possibile accedere alla copia cache.

A quanto pare in quella stessa data dovremmo vedere OnePlus 12R, che potrebbe risultare acquistabile negli stessi mercati. In più è attesa una versione nera di OnePlus Open, il primo smartphone pieghevole del produttore (attualmente c’è solo la colorazione Emerald Dusk).

OnePlus 12R dovrebbe essere il gemello globale di OnePlus Ace 3, uno smartphone in arrivo sul mercato asiatico. Secondo quanto riportato dal “solito” Digital Chat Station su Weibo, quest’ultimo dovrebbe offrire uno schermo curvo OLED BOE X1 LTPO da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264, con PWM dimming di 2160 Hz, luminosità di picco globale di 1600 nit e locale di 4500 nit. Dovrebbe disporre di un telaio in metallo con corpo in vetro nelle colorazioni rosa, grigio e blu.

Grazie ai rumor precedenti sappiamo che OnePlus Ace 3 (e quindi probabilmente OnePlus 12R) dovrebbe offrire anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e sensore telescopico Sony IMX709 da 32 MP con zoom 2x, una fotocamera anteriore da 16 MP e una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida da 100 W (cablata). Il tutto con una ColorOS 14 basata su Android 14, che in Europa dovrebbe “diventare” OxygenOS 14.

In base a quanto sappiamo, OnePlus Ace 3 dovrebbe vedere la luce in Cina entro la fine di dicembre 2023. Per il mercato globale, e quindi europeo, dovremo aspettare il 23 gennaio 2024, come detto più su. Quale dei due smartphone Android state aspettando di più, OnePlus 12 o OnePlus 12R?

