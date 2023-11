Nuove anticipazioni per OnePlus 12 e OnePlus 12R, i due prossimi smartphone Android del produttore cinese: in queste ore è stata diffusa in modo “indiretto” la presunta data di presentazione per il mercato globale ed europeo, ma sono spuntati ulteriori dettagli sui due prodotti, che riguardano il comparto fotografico e altri aspetti. Scopriamo insieme le ultime a pochi giorni dal debutto sul mercato cinese.

OnePlus 12 in arrivo in Europa a gennaio

Sappiamo che OnePlus 12 sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 5 dicembre 2023, ma per il lancio sul mercato globale ed europeo non avevamo ancora una data. Non fino a questo momento perlomeno: grazie ai termini e alle condizioni del concorso a premi “Iscriviti per vincere“, possiamo estrapolare la data di presentazione europeo di OnePlus 12. Lo spoiler è stato successivamente corretto (anche sul sito italiano), ma grazie allo screenshot catturato dai colleghi di GSMArena possiamo ancora mostrarvelo.

La durata dell’iniziativa attualmente riporta “27.11.2023 – Fine gennaio 2024“, ma fino a qualche ora fa la dicitura era la seguente: “Nov. 27 2023 – Jan. 23 2024“. Considerando che sul sito indiano possiamo leggere che la campagna è attiva dal 27 novembre fino al giorno precedente all’evento di lancio di OnePlus 12, possiamo dedurre che l’evento di presentazione globale si terrà il 24 gennaio 2024. Naturalmente non c’è ancora l’ufficialità, ma diciamo che sarà difficile che la data si rivelerà molto diversa. La casa cinese ha anche pubblicato un video teaser nel quale viene mostrato lo smartphone per qualche istante.

OnePlus 12 potrebbe arrivare insieme alle cuffie OnePlus Buds 3 Pro e a OnePlus 12R, ma non sappiamo esattamente in quali mercati potrebbe fare il suo debutto quest’ultimo. La versione R dovrebbe comunque disporre delle stesse specifiche di OnePlus Ace 3, atteso con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Tornando al piatto principale, ossia OnePlus 12, oggi abbiamo conferme sulla presenza della ricarica wireless, una delle mancanze più consistenti del predecessore. Questa conferma arriva da Li Jie, Presidente di OnePlus China, insieme ad alcune altre indicazioni. Non sappiamo con precisione quanto sarà rapida la ricarica, ma precedenti rumor puntano su 50 W (oltre alla ricarica cablata da 100 W).

Il dirigente ha parlato della presenza degli infrarossi e di una funzione chiamata “Rain Water Touch”, che potrebbe riguardare input tattili più reattivi (magari con lo schermo bagnato). In più, abbiamo avuto la conferma che OnePlus 12 disporrà delle stesse fotocamere esterne di OnePlus Open e di OPPO Find N3: di conseguenza dovremmo vedere una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 64 MP. Li Jie ha anche fornito una “spiegazione” sul nome: spesso le aziende propongono una versione Pro per poi optare per dei compromessi che rendano la versione “normale” meno costosa nel prezzo finale, ma questo non si addice agli utilizzatori di flagship. “Crediamo nella forza del prodotto prima di tutto e non vogliamo scendere a compromessi su alcuna esperienza che risulta importante per gli utenti“. Chissà se questo si rifletterà in un prezzo comunque competitivo per il flagship di casa OnePlus.

Per il resto lo smartphone dovrebbe arrivare con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, display OLED firmato BOE e batteria da 5400 mAh. Per sapere se tutto questo si rivelerà corretto ci toccherà aspettare ancora qualche giorno, perlomeno per quanto riguarda la Cina: la presentazione ufficiale si terrà il 5 dicembre 2023.

