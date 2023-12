Google Messaggi in futuro potrebbe consentire di modificare un messaggio dopo averlo inviato. I riferimenti a questa funzionalità sono apparsi per la prima volta in una versione beta dell’app a novembre, ma nuovi frammenti di codice da poco individuati nell’app suggeriscono che il colosso di Mountain View sta lavorando alla funzionalità.

Secondo quanto riferito ci sono quattro flag che sembrano fare riferimento alla funzionalità di modifica dei messaggi inviati.

Il primo flag indica l’abilitazione di un’interfaccia utente di modifica per un messaggio e il secondo flag riguarda il caricamento della cronologia delle modifiche dei messaggi dal database dei messaggi.

Il terzo sembra riguardare l’elaborazione del messaggio modificato, mentre il quarto flag indica l’elaborazione del messaggio modificato per l’utente che lo sta ricevendo.

Purtroppo abilitare questi flag per ora non porta a nulla, probabilmente perché questa funzionalità è alle fasi iniziali dello sviluppo.

La possibilità di modificare i messaggi inviati sta diventando sempre più comune in altre app di messaggistica. Apple ha aggiunto l’opzione per iMessage lo scorso anno con iOS 16 e WhatsApp ha rilasciato una funzionalità simile all’inizio di quest’anno, seppur entro un tempo limitato in entrambi i casi.

Sia iMessage che WhatsApp consentono anche di eliminare i messaggi dopo che sono stati inviati, ma questo non sembra essere il caso per Google Messaggi, almeno per ora.

Un altro frammento di codice suggerisce che la funzionalità opererà insieme al protocollo di messaggistica RCS, il che non sorprende affatto.

Visto che Google Messaggi ormai ambisce a diventare un’app di messaggistica mainstream, potrebbe ricevere questa nuova funzionalità a breve.

