La maggior parte delle nuove funzionalità annunciate la scorsa settimana dal team di Google Messaggi ancora deve essere rilasciata a livello globale ma nelle ultime ore per una di esse è arrivato il momento di fare il proprio esordio: stiamo parlando di Photomoji.

Ricordiamo che si tratta di una funzionalità che consente di trasformare le foto in reazioni con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, contenuti che potranno essere conservati e usati all’occorrenza come reazioni e adesivi.

Ecco la nuova funzione di Google Messaggi

Google Messaggi indicherà che Photomoji è attiva su un determinato dispositivo con un badge circolare sopra il pulsante emoji nel campo di composizione.

Gli utenti possono aggiungerne di nuovi premendo a lungo su un SMS o su una chat RCS e scorrendo fino alla fine della barra delle reazioni per selezionare “Crea” (questo pulsante è disponibile anche nel selettore emoji per crearne di nuove senza doverle prima inviare).

Una volta premuto su tale pulsante, si aprirà il consueto selettore multimediale di Google Messaggi per selezionare un’immagine. C’è una scansione “Ricerca di cose per creare photomoji…” che richiede qualche secondo e il sistema evidenzia poi cosa può trasformarsi in una reazione.

C’è da precisare che si tratta di un processo completamente automatizzato sul quale gli utenti non hanno alcuna possibilità di controllo.

Nel momento in cui si tocca Invia, la Photomoji verrà consegnata come reazione. Questi contenuti hanno le stesse dimensioni di tutte le altre emoji ma se vengono toccate si apre un pannello con un’anteprima molto più grande.

Tutte le Photomoji, sia quelle create che quelle ricevute, appariranno in una nuova scheda accanto a Emoji, GIF e adesivi e potranno essere quindi condivise.

Al momento tale novità è in fase di rilascio ed è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti. Potete scaricare Google Messaggi per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: