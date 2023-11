Nell’ultimo anno Google Assistant ha perso alcune funzionalità, in particolare alcune esperienze vocali. L’ultima a scomparire è la possibilità di sapere dall’assistente di Google qual è l’animale del giorno, in quanto non è più disponibile il relativo comando vocale.

Il comando “animale del giorno” non è più disponibile in Google Assistant

A partire da oggi 27 novembre l’amato comando “animale del giorno” non sarà più disponibile in Google Assistant.

Questa semplice funzionalità forniva diverse informazioni e curiosità e riproduceva una breve clip della creatura del giorno e una sua immagine veniva mostrata su smartphone e smart display.

Si trattava di una funzionalità che era disponibile da diversi anni e apprezzata da un certo numero di persone. Al momento non è noto il motivo della sua rimozione, anche perché non dovrebbe essere difficile da mantenete per Google, ma è possibile con la funzionalità non venisse utilizzata a sufficienza. Naturalmente è ancora possibile chiedere a Google Assistant informazioni relative agli animali.

Nel frattempo Google Assistant si sta preparando ad accogliere l’intelligenza artificiale Bard che potrebbe arrivare presto per gli account Workspace. Ecco quali dispositivi riceveranno per primi Google Assistant con Bard AI.

