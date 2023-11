Il mese scorso abbiamo parlato un paio di volte di AICore, una nuova applicazione di sistema legata alle funzionalità di intelligenza artificiale per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro con Android 14. Visto che ancora non si è capito il suo compito con precisione, ci viene in soccorso il teardown dell’APK, che ci fornisce qualche dettaglio in più: andiamo a scoprirlo.

Dettagli aggiuntivi sulle funzionalità AICore

A cosa serve l’app AICore? La descrizione a disposizione sulla pagina dedicata del Google Play Store non è esaustiva e parla soltanto di potenziamenti delle funzionalità di Android e dei più recenti modelli di intelligenza artificiale. Sappiamo che AICore scaricherà ed eseguirà modelli di IA per fornire funzionalità ad altre app Google, e grazie al teardown dell’APK eseguito dal solito canale Telegram GApps Flags & Leaks, possiamo scoprire alcuni dettagli in più.

Questo è quanto è stato scovato all’interno:

aicore.aidl.IImageGenerationResultCallback per la generazione di immagini

aicore.aidl.IProofreadingResultCallback per la correzione di bozze di testo

aicore.aidl.ISmartReplyResultCallback per le smart reply (forse in Google Assistant)

aicore.aidl.ISuggestedTextResultCallback

aicore.aidl.ISummarizationResultCallback per il riepilogo del testo in Registratore Google

aicore.aidl.IMagicRewriteService, probabilmente legato alle immagini

Alcune di queste funzionalità dovrebbero rimanere esclusive di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e utilizzeranno le caratteristiche e la potenza del SoC Tensor G3. Al momento AICore è disponibile solo per Pixel 8 Pro, ma dovremmo vederlo presto anche sul fratello Pixel 8; difficile che vedremo qualcosa di questo tipo sui Pixel delle precedenti generazioni, ma non lo escludiamo a priori. Nel codice di Google Messaggi è presente qualche rimando ad AICore, ed è dunque possibile che vedremo nei prossimi mesi alcune nuove funzionalità in tal senso.

Siamo sicuri che torneremo presto a parlarne: continuate a seguirci se volete saperne di più.

