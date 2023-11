Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento del motore di ricerca del colosso di Mountain View e testa varie nuove funzionalità e, di tanto in tanto, per alcune di esse arriva il momento di venire implementate per tutti gli utenti.

Lo scorso ottobre è emerso che tra i vari test in corso vi era anche quello relativo ad un feed Discover nella versione desktop del servizio e, a quanto pare, adesso è disponibile anche nella versione mobile.

Google Discover diventa sempre più importante nella ricerca

Fino a questo momento tale feed si trovava sulla homepage di Google Chrome e sulla homepage di Google App (sia per Android che per iOS) e la crescente importanza di questa soluzione si evince dalla sua implementazione anche nella versione mobile del motore di ricerca.

In passato si era anche detto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non avesse intenzione di consentire agli utenti di disabilitare questa funzionalità ma, a quanto pare, non è così. Chi desidera farne a meno, infatti, può sfruttare un’opzione nelle impostazioni sulla ricerca (è necessario toccare il menu ad hamburger, quindi selezionare Più impostazioni ed entrare nella sezione Altre impostazioni).

In sostanza, gli utenti si troveranno ora Discover in App Google, in Google Chrome e sul sito del colosso di Mountain View (sia sul Web che in versione mobile) e ciò conferma che il tasso di utilizzo (e, probabilmente, anche di gradimento) di questa soluzione è piuttosto elevato, tanto da spingere gli sviluppatori ad ampliarne la diffusione.

Ricordiamo che la scorsa settimana Ricerca Google è ulteriormente migliorata grazie a nuove funzionalità studiate dagli sviluppatori per garantire agli utenti un’esperienza più piacevole, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione.

Leggi anche: Google rilascia Android 14 QPR2 beta 1 prima del previsto, ecco tutte le novità