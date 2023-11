È sotto gli occhi di tutti come l’impero del colosso di Mountain View debba gran parte della propria grandezza alla Ricerca Google, l’azienda si è sempre prodigata strenuamente per fornire agli utenti un servizio di ricerca in grado di soddisfare ogni loro richiesta. Con il passare del tempo però, anche la ricerca sul web si evolve, ed è per questo motivo che il team di sviluppatori dell’azienda è costantemente impegnato nell’implementazione di nuove funzionalità in Ricerca Google; oggi diamo insieme uno sguardo alle ultime novità in arrivo.

Maggiori possibilità di personalizzazione dell’esperienza di Ricerca Google

Google è consapevole del fatto che spesso gli utenti, essendo interessati ad un determinato argomento, effettuino diverse ricerche sullo stesso con lo scopo di ottenere maggiori informazioni al riguardo; a prescindere dall’argomento la Ricerca Google offrirà maggiori informazioni grazie alla nuova funzione Segui.

Per spiegare la nuova funzionalità agli utenti la società prende come esempio il caso di un utente che vuole allenarsi per una mezza maratona, grazie alla nuova funzione Segui l’utente potrà visualizzare tutta una serie di articoli e video sull’allenamento per la maratona su Discover.

La nuova funzione di Ricerca Google vanta anche la possibilità per l’utente di attivare le notifiche per l’argomento di suo interesse, in questo modo verranno proposti nuovi contenuti, fornendo comunque la possibilità di modificare i parametri di ricerca o di interrompere la ricezione delle notifiche.

L’algoritmo di Google farà in modo di mostrare all’utente le informazioni più utili, pertinenti e affidabili possibili sull’argomento scelto; le informazioni di alta qualità verranno privilegiate in base ad una serie di fattori quali competenza, esperienza, autorevolezza e affidabilità.

La funzione Segui in Ricerca Google verrà inizialmente implementata negli Stati Uniti nelle prossime settimane, nell’app Google, su Chrome e su Safari; in seguito dovrebbe essere resa disponibile anche in altri mercati, nonostante al momento non ci siano informazioni ufficiali circa le tempistiche.

Inoltre, a partire dalla fine dell’anno in corso, i sistemi di Big G riconosceranno le ricerche effettuate più volte dall’utente e daranno priorità ai contenuti più visitati (per esempio siti specifici) nei risultati della ricerca.

Maggiori informazioni sui creatori dei contenuti

Google è consapevole di quanto sia importante per gli utenti avere informazioni da qualcuno che possiede maggiore esperienza e conoscenze su un determinato argomento, per questo motivo la società aveva già introdotto a maggio nuovi modi per trovare ed esplorare diverse prospettive sulla Ricerca nell’app Google e sul web mobile. Nelle prossime settimane, il filtro delle prospettive sarà disponibile anche nella Ricerca Google sul web, permettendo all’utente di scegliere di vedere esclusivamente i contenuti di persone su piattaforme di social media, forum e altre community.

A partire da oggi inoltre, verranno mostrate più informazioni nei risultati di ricerca che mettono in evidenza informazioni sul singolo creator, come il suo account social, il numero di follower o la popolarità dei suoi contenuti, fornendo agli utenti un utile strumento per reperire più contenuti realizzati dai creator di loro interesse, contenuti che contestualmente beneficeranno di una serie di miglioramenti al ranking di visualizzazione tra i risultati di ricerca.

Novità per Search Labs

Il colosso di Mountain View sa quanto possa essere difficile per gli utenti districarsi tra le svariate informazioni disponibili sul web, al contempo è consapevole di come molti preferiscano avere a disposizione il parere di altri utenti in merito ai risultati delle loro ricerche; per questo motivo Google sta lanciando un nuovo esperimento in Search Labs per aiutare le persone a imparare dalle esperienze degli altri sul web.

La nuova funzione Note permetterà di condividere suggerimenti e consigli sui contenuti web, direttamente nella Ricerca Google, fornendo un utile strumento a tutti quegli utenti che desiderano avere un riscontro da altri utenti con i medesimi interessi; ogni risultato della ricerca beneficerà dunque di un approfondimento derivato dal giudizio di altri utenti.

