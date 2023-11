Intellivision presentò la console retrò Amico nel 2018 con l’idea di lanciarla sul mercati due anni dopo e ha raccolto milioni di dollari da persone che hanno versato un deposito rimborsabile di 100 dollari.

Ora l’azienda afferma di non avere abbastanza soldi per produrre la console Amico in grandi quantità e per continuare a finanziare il progetto ha annunciato l’app Amico Home per Android e iOS.

Intellivision lancia l’app Amico Home

L’app Amico Home dovrebbe offrire l’esperienza della console Amico su dispositivi mobili e ha debuttato in versione beta su Android questa settimana.

La pagina presente nel Google Play Store riporta che per utilizzare Amico Home saranno necessari almeno due dispositivi mobili, uno per visualizzare il gioco e l’altro, o gli altri, da utilizzare come controller, in alternativa a un “vero controller Amico”, con la possibilità di collegare il dispositivo che esegue l’app alla TV tramite cavo HDMI.

L’app è gratuita mentre i giochi costano 15 dollari l’uno e al momento ci sono solo due classici: Missile Command del 1980 e Astrosmash del 1981.

Coloro che hanno preordinato la console possono ottenere i codici download di Amico Home per alcuni giochi, ma Intellivision spera di riuscire a raccogliere i fondi necessari per lo sviluppo dell’app e della console con i proventi delle vendite di giochi per l’app Amico Home.

