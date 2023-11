Finalmente Samsung ha rilasciato un programma ufficiale per l’aggiornamento Android 14 dei suoi dispositivi in Europa.

Samsung Germania ha pubblicato una panoramica del lancio di Android 14 tramite l’app Samsung Members. Secondo quanto riportato i dispositivi idonei e le relative tempistiche di rilascio sono quelle elencate a seguire.

Programma dell’aggiornamento Android 14 per gli Smartphone Samsung

Serie Samsung Galaxy S23: rollout completato

Serie Samsung Galaxy S22 – dicembre, ma in realtà già completato

Serie Samsung Galaxy S21 – dicembre

Samsung Galaxy S21 FE – dicembre

Samsung Galaxy Z Fold5 – novembre

Samsung Galaxy Z Fold4 – dicembre

Samsung Galaxy Z Fold3 – dicembre

Samsung Galaxy Z Flip5 – novembre

Samsung Galaxy Z Flip4 – dicembre

Samsung Galaxy Z Flip3 – dicembre

Samsung Galaxy A54 e A34 – novembre

Samsung Galaxy A53 e A33 – dicembre

Samsung Galaxy A52, A52s, A72 – dicembre

Samsung Galaxy A23 – gennaio

Samsung Galaxy A14 – dicembre

Samsung Galaxy A13 – febbraio

Samsung Galaxy A04s – febbraio

Samsung Galaxy M33 e M53 – dicembre

Samsung Galaxy M13 e M23 – febbraio

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro – dicembre

Programma dell’aggiornamento Android 14 per i tablet Samsung

Samsung Galaxy Tab S9 – novembre (versioni 5G già in rilascio)

Samsung Galaxy Tab S8 – dicembre

Samsung Galaxy Tab S7 FE – gennaio

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (edizione 2022, SM-P613 e SM-P619) – novembre

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) – febbraio

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – febbraio

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro – gennaio

Questo mese dovrebbero arrivare altri aggiornamenti, ad esempio per Samsung Galaxy A54, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold5. Il lancio di Android 14 sembra procedere un po’ più lentamente rispetto al lancio di Android 13 di un anno fa, ma forse Samsung preferisce prendersi del tempo per affinare il codice ed evitare clamorosi bug.

Dal momento che Samsung aggiorna contemporaneamente tutti gli smartphone e i tablet recenti in Europa, il programma per la Germania è valido anche nel nostro Paese per la maggior parte dei dispositivi.

