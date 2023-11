A una settimana dal Black Friday sono già iniziate le offerte da parte di tutti i principali brand tecnologici, seguendo un trend ormai consolidato negli anni che vede l’evento di un giorno trasformarsi un una settimana di sconti e promozioni. Non fa eccezione SwitchBot, brand specializzato in dispositivi per la smart home, che proprio oggi lancia la propria iniziativa accompagnata da sconti fino al 40% sull’intera gamma di prodotti.

Gli sconti andranno avanti per ben più di una settimana, visto che termineranno lunedì 27 novembre, giorno in cui si celebra il Cyber Monday che come da tradizione mette il sigillo finale sulle promozioni di novembre. Sono davvero tanti i prodotti in promozione, ma ce ne sono alcuni che a nostro avviso meritano un occhio di riguardo, e ai quali dedicheremo qualche riga in più.

SwitchBot K10+

La superstar del Black Friday di SwitchBot non può che essere SwitchBot K10+, il primo robot aspirapolvere della compagnia che si differenzia da qualsiasi altra proposta disponibile sul mercato per le sue dimensioni compatte. Basta osservarlo a fianco di un qualsiasi modello della concorrenza per rendersi conto di come sia stato concepito per ambienti piccoli, ma anche per infilarsi in quegli spazi che altri devono evitare.

Con un diametro di appena 25 centimetri, è almeno 10 centimetri più piccolo dello standard, ma la grinta non gli manca. 2500 Pa di potenza sono sufficienti a raccogliere lo sporco di un paio di giorni, la base di raccolta ha un sacco da 4 litri che contiene almeno due mesi di sporco, e la batteria gli consente di pulire senza affanni piccoli appartamenti di circa 60-70 metri quadri.

È compatibile con la maggior parte degli ecosistemi smart, come Google Home, Alexa, Siri, IFTTT e SmartThings, oltre ovviamente alla possibilità di controllo attraverso la companion app, disponibile per Android e iOS. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

In occasione del Black Friday e fino al 27 novembre potete acquistarlo su Amazon a 399 euro invece di 499 euro. In alternativa potete acquistarlo allo stesso prezzo sullo store ufficiale SwitchBot.

SwitchBot Curtain 3

Un altro dei pezzi forti di SwitchBot è rappresentato dai sistemi di motorizzazione delle tende, adatti a diversi tipi di binario. Con SwitchBot Curtain 3 siamo arrivati alla terza generazione di un prodotto sempre più affidabile e intelligente, con grande autonomia e la possibilità di collegare un pannello solare per rendere completamente autonomo il dispositivo.

Disponibile per binari a I, a U e di tipo Rod, questo accessorio vi consente di automatizzare l’apertura e la chiusura delle tende, senza interventi invasivi. Basta semplicemente montare il motore sul binario, collegarlo alla companion app e volendo agli altri accessori SwitchBot per automatizzarne o controllarne apertura e chiusura.

Il tutto con una procedura semplice e immediata, che non richiede particolari conoscenze o competenze, e che risolverà numerosi problemi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa di SwitchBot Curtain 3, così da chiarirvi maggiormente le idee.

Fino al 27 novembre potete portarvi a casa SwitchBot Curtain 3 a soli 62,99 euro invece di 89,99 euro. In alternativa potete acquistarlo allo stesso prezzo sullo store ufficiale SwitchBot,

SwitchBot Hub 2

SwitchBot Hub 2 è stato il primo dispositivo della compagnia a offrire il supporto a Matter, il nuovo standard della smart home, permettendo di rendere visibili i dispositivi connessi anche su altri ecosistemi, senza che sia necessaria una configurazione diretta. Ancora una volta SwitchBot sorprende realizzando un dispositivo multifunzione, che oltre a servire da hub per collegare i dispositivi Bluetooth e renderli disponibili in Rete permette anche di conoscere la temperatura di un ambiente o di visualizzare il valore raccolto da un sensore esterno.

E i due pulsanti sullo schermo permettono di attivare altrettanti scenari, una soluzione perfetta per chi non vuole o può utilizzare i comandi vocali, ideale ad esempio in presenza di anziani o bambini. Se tutto questo non vi sembra ancora sufficiente per giustificarne l’acquisto, va detto che potete utilizzarlo, grazie allo smart learning, per emulare i telecomandi a infrarossi di decine di elettrodomestici, condizionatori e TV incluse, rendendolo di fatto un prodotto indispensabile per rendere smart anche quei prodotti che non lo sono.

Potete saperne di più leggendovi la nostra recensione completa. Fino al 27 novembre potete acquistarlo in offerta a 55,99 euro invece di 79,99 euro. In alternativa potete acquistarlo allo stesso prezzo sullo store ufficiale SwitchBot.

SwitchBot Outdoor Meter

Il mercato dei dispositivi intelligenti è ricco di proposte per quanto riguarda i termometri da interno, ma come fare se volete misurare la temperatura esterna, magari per regolare alcune automazioni? SwitchBot Outdoor Meter è la risposta, con la sua certificazione IP65 che lo rende resistente ad acqua e polvere, e in grado di resistere ai raggi UV. Niente plastiche ingiallite o sensori che registrano dati sbagliati insomma, e c’è di più.

Oltre a poter visualizzare i dati sulla companion app, o grazie all’integrazione con i principali assistenti vocali, potete collegarlo a SwitchBot Hub 2, così da visualizzare sullo schermo dell’hub la temperatura esterna, in maniera semplice e veloce. L’autonomia non è un problema visto che con due batterie AAA potrete misurare le temperature per due anni, ricevendo comunque una notifica quando sarà il momento di sostituirle.

Anche in questo caso è disponibile un approfondimento, nel quale vi abbiamo spiegato perché al momento SwitchBot Outdoor Meter sia la miglior soluzione presente sul mercato. Fino al 27 novembre potete acquistarlo a soli 14,99 euro invece di 19,99 euro, un prezzo davvero imbattibile. In alternativa potete acquistarlo allo stesso prezzo sullo store ufficiale SwitchBot.