Sul mercato dei dispositivi smart home sono presenti numerosi sensori di temperatura e umidità, ma nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti esclusivamente pensati per l’uso all’interno. Ma se dobbiamo misurare la temperatura esterna e vogliamo un dispositivo in grado di resistere alle intemperie cosa dobbiamo scegliere?

Abbiamo selezionato alcuni dei modelli presenti online e li abbiamo messi a confronto, per capire quali sono i migliori in questo segmento del mercato. Alcuni sono pensati espressamente per l’uso all’esterno, altri possono funzionare altrettanto bene ma vanno tenuti al ripario dalla pioggia, per evitare che possano danneggiarsi col tempo.

Va detto che su Amazon le proposte sono tante, molte delle quali sono di fatto lo stesso prodotto con brand differente. Abbiamo inoltre deciso di scegliere solo prodotti smart, le cui misurazioni possano cioè essere lette direttamente dallo smartphone, In questo modo diventa anche più semplice l’integrazione con altri sensori e dispositivi della smart home, come tende motorizzate o sistemi di ventilazione/condizionamento.

SwitchBot Outdoor Meter

L’ultimo prodotto lanciato da SwitchBot, la compagnia diventata famosa per il suo “dito meccanico ” Bot, è un termometro da interno/esterno, caratterizzato da alcune funzioni che lo rendono immediatamente interessante. Nonostante si possa aprire per installare le due batterie AAA, il termometro è dotato di certificazione IP65, grazie a un anello di gomma che sigilla l’interno del dispositivo.

In questo modo il termometro è resistente ad acqua e polvere (anche piogge molto intense) e può essere posizionato all’aperto senza particolari riguardi. è dotato di un laccetto per fissarlo, ad esempio, a un ramo o a un tubo, ma anche per rendere più semplice il posizionamento in casa. SwitchBot ha utilizzato dei materiali resistenti ai raggi UV, per evitare che la scocca esterna diventi gialla col tempo o si spacchi in seguito agli sbalzi di temperatura.

L’utilizzo di un sensore di produzione svizzera garantisce una elevata precisione dei dati raccolti (temperatura e umidità) con una frequenza di 4 secondi, al fine di rilevare in maniera reattiva le variazioni. Grazie alla companion app è possibile creare automazioni con gli altri prodotti dell’ecosistema, anche se in questo caso è richiesta la presenza di un hub. In particolare il modello più indicato è SwitchBot Hub 2 (qui la nostra recensione completa), compatibile con Matter per integrarlo anche in altri ecosistemi ma che, con un aggiornamento in arrivo nei prossimi giorni (l’update è previsto per l’8 giugno salvo ritardi), potrà visualizzare sul suo schermo anche la temperatura dell’Outdoor Meter.

In alternativa è possibile collegarsi al termometro via Bluetooth (perdendo però le automazioni) sfruttando anche la memoria interna del dispositivo che memorizza 68 giorni di dati. Tale cifra sale a due anni utilizzando un hub, con i dati che vengono salvati sul cloud per avere uno storico delle temperature che può essere decisamente interessante. I dati infatti possono essere esportati in formato .cvs per analizzare in maniera dettagliata l’andamento dei valori misurati e studiare eventuali accorgimenti per migliorare la qualità della propria vita. Tramite l’applicazione è possibile conoscere, oltre ala temperatura e all’umidità relativa, anche il punto di rugiada e l’umidità assoluta.

SwitchBot Outdoor Meter è il solo a fornire informazioni su temperatura e umidità tramite Alexa e supporta anche Google Assistant, IFTT e Siri, per creare automazioni con prodotti di terze parti senza alcun problema, o per conoscere i dati raccolti con dei semplici comandi vocali.

È inoltre possibile raccogliere i dati da più dispositivi, visualizzandoli sullo schermo e ricevendo degli allarmi, sotto forma di numeri lampeggianti e suoni, quando temperatura e umidità superano determinate soglie. E quando il livello della carica residua scende al minimo viene inviata una notifica tramite l’app, per non trovarsi con il sensore inutilizzabile senza rendersene conto.

Potete acquistare SwitchBot Outdoor Meter su Amazon a 19,99 euro. Sono disponibili allo stesso link anche il kit con tre diversi Outdoor Meter e quello che include tre sensori e un Hub Mini. SwitchBot Hub 2 invece è disponibile a 79,99 euro, sempre su Amazon.

Utilizzando il codice 10OUTDOOR, valido fino al prossimo 8 agosto solo su Amazon, potrete inoltre ottenere uno sconto del 10% su tutti i prodotti SwitchBot della serie Meter, su Hub Mini e Hub 2.

Inkbird IBS-TH2

Come il modello targato SwitchBot, anche Inkbird IBS-TH2 è un termometro/igrometro utilizzabile sia all’interno che all’esterno. Compatto nelle dimensioni. il termometro è alimentato da due batterie AAA che garantiscono un’autonomia compresa fra i tre e i sei mesi. Questo dato varia in funzione degli intervalli di campionamento, che in questo caso vanno sai 10 secondi ai 30 minuti. Un maggior numero di misurazioni porterà ovviamente a un maggiore consumo della batteria.

Grazie al magnete incorporato è possibile posizionare il termometro su varie superfici, anche se vi sconsigliamo di fissarlo a oggetti metallici per non falsare le misurazioni. meglio piuttosto utilizzare il laccetto in dotazione per appenderlo, in modo che il termometro non sia direttamente a contatto con alcuna superficie.

Il termometro è in grado di memorizzare i dati raccolti per 20 giorni e per leggerli è necessaria la companion app Engbird che sfrutta il collegamento Bluetooth. È sufficiente essere a meno di trenta metri dal termometro per leggere e scaricare i dati, anche se è consigliato rimanere entro una decina di metri, soprattutto se tra i due dispositivi vi sono ostacoli o pareti.

È possibile acquistare separatamente un hub WiFi per controllare il termometro anche da remoto, quando siete in viaggio o comunque fuori casa, o per creare automazioni con altri dispositivi domotici. La certificazione IPX4 inoltre lo mette al riparo da eventuali problemi causati dalla pioggia, anche se è meglio non lasciarlo completamente esposto in quanto un violento acquazzone potrebbe creargli problemi.

Potete acquistarlo su Amazon a 24,99 euro

Aqara Temperature and Humidity Sensor

La soluzione di Aqara è pensata per l’utilizzo in ambienti esterni ma le specifiche permettono di utilizzarlo, con qualche accorgimento, anche all’esterno. È in grado infatti di funzionare in un range di temperature comprese tra i -20 e i + 50 gradi centigradi, e di rilevare una umidità relativa, senza condensa, fino al 100%.

Si alimenta con una batteria CR2032 che garantisce più di due anni di autonomia, grazie ai consumi molto ridotti. Le dimensioni di 36 x 36 x 9 mm consentono di posizionarlo ovunque, sotto a un davanzale, sotto a una tettoia, o comunque in posti dove non possa essere raggiunto direttamente dalla pioggia.

Per il funzionamento richiede la presenza di un hub Zigbee, visto che utilizza esclusivamente questo protocollo per la comunicazione dei valori raccolti. Può essere utilizzato sia com la companion app di Aqara sia con Xiaomi Home, e per questo offre numerose possibilità di automazione con altri dispositivi della smart home.

È in grado di misurare anche la pressione atmosferica e tutti i dati raccolti, compresi temperatura e umidità, sono forniti in tempo reale, offrendo quindi valori costanti e continui nel tempo, utili per attivare allarmi o altre funzioni al superamento di determinate soglie.

Lo potete acquistare su Amazon a 21,29 euro, mentre l’hub Aqara E1 costa 35,99 euro

Govee WiFi Thermo-Hygrometer

Decisamente interessante anche l’ultima proposta, realizzata da Govee. Parliamo di un termometro WiFi, pensato per gli interni ma che, come accade per il modello precedente, con i dovuti accorgimenti può operare tranquillamente anche all’aperto. Basta posizionarlo sotto a una sporgenza o comunque in un posto che non possa essere raggiunto direttamente dalla pioggia.

Il range di funzionamento è decisamente elevato, da -20 a + 60 gradi centigradi, con una precisione di 0,3 gradi e del 3% per quanto riguarda l’umidità relativa. Anche qui parliamo di un dispositivo compatto (72 x 72 x 24 millimetri) e dalla grande autonomia, visto che le 3 batterie AA (incluse nella confezione di vendita) permettono di tenere in memoria i dati raccolti per due anni.

Il collegamento allo smartphone avviene tramite WiFi, e questo permette di conoscere la temperatura anche fuori casa, ricevendo notifiche istantanee qualora la temperatura dovesse superare un determinato limite impostato dall’utente. Anche il termometro Govee è dotato di un laccetto che permette di fissarlo ovunque senza che debba toccare una superficie, cosa che potrebbe alterare la precisione delle misurazioni.

Lo trovate su Amazon a 29,99 euro.

