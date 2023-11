Torniamo a parlare dei futuri smartphone di punta del colosso coreano e, più nello specifico, del modello base della famiglia Samsung Galaxy S24; nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere diverse indiscrezioni riguardanti i futuri flagship del brand, nonostante la maggior parte fossero orientate a svelare le caratteristiche del modello Ultra, anche il fratellino minore ha avuto la propria dose di informazioni trapelate.

Verso la fine del mese di settembre per esempio abbiamo visto alcune presunte informazioni su display, dimensioni e batteria dello smartphone in questione, così come abbiamo potuto dare uno sguardo a quella che dovrebbe essere l’estetica di Galaxy S24, decisamente in linea con il design utilizzato per il modello dell’attuale generazione. Oggi diamo uno sguardo un po’ più generale alle principali, presunte specifiche dello smartphone.

Ecco le presunte caratteristiche principali di Samsung Galaxy S24

Quanto vedremo di seguito proviene, come spesso, accade da X (ex Twitter); il popolare social network è infatti uno degli strumenti preferiti dai leaker per diffondere le proprie informazioni in anteprima.

Stando alle ultime indiscrezioni condivise, Samsung Galaxy S24 dovrebbe essere dotato di un display LTPO OLED con diagonale da 6,2 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz; il pannello dovrebbe essere in grado di raggiungere una luminosità di picco di 2.500 nit e, secondo precedenti rumor, vantare il supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass.

Per quanto riguarda la dotazione sotto il cofano, come già visto in diverse occasioni, a seconda del mercato di commercializzazione dovrebbero esserci il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy e il chip proprietario Exynos 2400.

Dal punto di vista del comparto fotografico nessuna sorpresa rispetto a quanto già visto in precedenza, Galaxy S24 dovrebbe poter contare su un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; mentre anteriormente troverebbe posto una fotocamera frontale da 12 MP.

Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W. In ultimo, lo smartphone dovrebbe vantare memorie RAM LPDDR5X e archiviazione interna di tipo UFS 4.0, oltre alla certificazione IP68 per la resistenza contro acqua e polvere.

Questo dunque per il momento è quanto sappiamo del fratello minore della famiglia Samsung Galaxy S24, non dovrebbero esserci particolari sorprese dal punto di vista delle informazioni sulle specifiche hardware da qui alla presentazione ufficiale ma, nei circa due mesi che ci separano dall’evento, potrebbero emergere nuovi interessanti dettagli lato software. Restate sintonizzati per non perdervi le ultime novità sui futuri flagship Samsung.

In copertina Samsung Galaxy S23

