Un paio di mesi, questo a grandi linee è il lasso di tempo che ci separa dalla presentazione dei prossimi smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S24. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto diverse indiscrezioni sui prossimi dispositivi di punta dell’azienda, conosciamo ormai quasi tutte le caratteristiche hardware e abbiamo qualche indizio su quello che sarà l’aspetto forse più interessante degli smartphone, ovvero il software.

La società infatti sembra intenzionata a rilasciare per la prima volta dei dispositivi dotati di numerose e interessanti funzionalità rese possibili dall’implementazione dell’intelligenza artificiale. Oggi vediamo sia qualche piccolo dettaglio al riguardo, sia le ultime indiscrezioni inerenti al design della versione Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra avrà cornici più sottili e tante funzioni AI

Anche per quel che concerne il presunto design dei futuri flagship Samsung abbiamo già avuto modo di reperire diverse informazioni nel corso del tempo, sappiamo infatti che con molta probabilità il fratello maggiore della famiglia, Galaxy S24 Ultra, condividerà gran parte dell’aspetto estetico con il modello dell’attuale generazione.

Le immagini che potete vedere qui sopra sono state condivise su X (ex Twitter) dal noto leaker Ice Universe, possiamo notare come a parità di design generale, il futuro flagship di punta dovrebbe vantare alcune ottimizzazioni in più come cornici più sottili e uniformi; inoltre Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe vantare un display a schermo piatto con una leggera curva verso la parte in cui il vetro incontra il telaio in titanio.

Come già anticipato in apertura, pare che Samsung abbia intenzione di puntare molto sull’intelligenza artificiale con i sui prossimi smartphone di fascia alta, abbiamo già visto l’azienda presentare il primo modello proprietario Samsung Gauss, così come abbiamo intravisto una interessante funzionalità AI per le chiamate.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che gli sforzi nel nuovo settore AI da parte della società possano portare a svariate nuove funzionalità; tra queste potrebbe esserci la capacità per i futuri smartphone del brand di comporre (e in seguito inviare) email nel formato desiderato dall’utente.

C’è ancora un po’ di tempo a disposizione prima che Samsung presenti ufficialmente i futuri flagship, sicuramente non mancheranno ulteriori fughe di notizie inerenti alle future nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale di cui potranno beneficiare i Galaxy S24; restate dunque sintonizzati sulle nostre pagine, non mancheremo di tenervi informati.

Potrebbe interessarti anche: La strategia di Samsung per portare in vetta i Galaxy S24