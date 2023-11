In questi giorni il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto che non esiste alcuna applicazione ufficiale dedicata al servizio IT-alert, in modo da spronare i cittadini a diffidare dei messaggi che invitano a scaricare la relativa app, in quanto è molto probabile che si tratti di una truffa.

IT-alert è il nuovo sistema sviluppato dalla Protezione Civile che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze o calamità mediante l’invio di un messaggio agli smartphone in una determinata area geografica.

Per ricevere i messaggi di IT-alert non è necessario scaricare alcuna applicazione o attivare alcun servizio, poiché le notifiche arriveranno automaticamente a tutti gli smartphone accesi e con connessione telefonica attiva che si troveranno nell’area interessata dall’allerta.

La Protezione Civile mette in guardia i cittadini sulle presunte app IT-alert

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile avverte che attraverso i social e la rete si stanno diffondendo messaggi che invitano i cittadini a scaricare l’app IT-alert con la finta promessa di ricevere aggiornamenti su eventi calamitosi in atto, mentre in realtà si tratta di app malware che hanno lo scopo di rubare dati e informazioni sensibili di chi la installa.

Pertanto la Protezione Civile invita i cittadini italiani alla massima attenzione ribadendo che l’unica risorsa è il sito ufficiale www.it-alert.gov.it.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023