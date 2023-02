I password manager rappresentano una soluzione molto popolare tra gli utenti ma da tempo Google e Apple sono al lavoro per trovare un sistema che permetta a tutti di non dovere memorizzare le password o avere il timore che degli hacker possano rubano tutte le loro credenziali.

Ed è in quest’ottica che va valutato il rilascio da parte di Google di un nuovo strumento che renderà più semplice per gli sviluppatori di app offrire un’esperienza di accesso immediata per le loro applicazioni e ciò indipendentemente dal tipo di credenziali richieste per l’account: stiamo parlando di Credential Manager API.

La nuova soluzione di Google

In pratica, la nuova API Credential Manager è progettata per semplificare l’accesso alle credenziali archiviate nell’account Google di un utente: una volta che è stata integrata in un’app, questa può chiedere a Google di mostrare un elenco di credenziali associate a un’applicazione o a un servizio e gli utenti possono semplicemente toccare per scegliere quello che desiderano usare.

Credential Manager supporta anche il salvataggio delle password per account nuovi ed esistenti o l’impostazione di una passkey con servizi che la supportano.

Stando a quanto viene spiegato dal team del colosso di Mountain View nel post pubblicato sul blog ufficiale, l’API Credential Manager è stata rilasciata ancora in versione alfa e al momento supporta solo le password salvate in un account Google ma in futuro è previsto che il sistema supporti anche i password manager di terze parti.

In sostanza, si tratta di una buona notizia sia per gli utenti che intendono continuare a memorizzare le proprie credenziali separatamente dai propri account Google che per coloro che ad esempio usano un servizio per le credenziali condivise (si pensi ai dipendenti di un’azienda).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Google per scoprire quando Credential Manager sarà ritenuto oramai stabile e pronto a supportare i password manager di terze parti.