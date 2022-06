Google Password Manager è lo strumento sviluppato da Big G e messo a disposizione degli utenti per creare, ricordare e compilare in automatico le password sui vari dispositivi, siano essi computer, smartphone o tablet, sia Android che iOS. Oggi il colosso di Mountain View inizia la distribuzione di una serie di aggiornamenti per rendere l’esperienza migliore, più sicura e più intuitiva nel corso dei prossimi mesi.

L’interfaccia utente sarà finalmente la stessa su web e app

Google ascolta le critiche e i consigli dei propri utenti, e proprio in questo frangente prende vita una modifica all’interfaccia utente del servizio: se finora infatti la versione web e l’app restituivano un’esperienza grafica differente, ora l’interfaccia viene uniformata per entrambe le versioni.

Verrà implementata un’esperienza di gestione semplificata e unificata, uguale sia per le impostazioni di Chrome che per quelle di Android; sarà inoltre possibile creare con un solo tocco un collegamento al servizio sulla schermata principale dello smartphone.

Migliori protezioni con password più potenti

Google Password Manager è in grado di creare per noi password sicure e complesse, e di garantire che queste non vengano compromesse durante la navigazione web. Impostando Chrome come provider di riempimento automatico, sarà possibile usufruire di queste funzioni anche su iOS.

Lo strumento di Controllo Password consente di controllare in blocco il livello di sicurezza delle password utilizzate, contrassegnando le password compromesse, quelle deboli e quelle utilizzate più volte su Android; qualora una password fosse compromessa sarà possibile correggerla con la nuova funzione automatica dedicata su Android.

Gli avvisi relativi alle password compromesse saranno disponibili per tutti gli utenti Chrome su Android, Chrome OS, iOS, Windows, MacOS e Linux.

Touch-to-Login semplificherà l’accesso e la gestione delle password

Touch-to-Login è in arrivo su Chrome per Android e consentirà un accesso più rapido e sicuro grazie ad un’apposita schermata a scomparsa dal bordo inferiore dello schermo.

La maggior parte di queste funzionalità sono state sviluppate presso il GSEC (Google Safety Engeneering Center) di Monaco, e contribuiscono agli sforzi di Big G per rendere il web più sicuro; come già detto in apertura, tutte le nuove funzionalità verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi.