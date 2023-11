Se avete deciso che è arrivato il momento di passare a TIM e state aspettando soltanto l’occasione giusta, il popolare operatore telefonico potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: stiamo parlando di TIM Power Iron New.

Si tratta di un’offerta dedicata soltanto agli utenti che provengono da alcuni altri operatori (soprattutto virtuali) e che mette a loro disposizione chiamate, SMS e traffico dati ad un prezzo a dir poco competitivo.

Cosa offre TIM Power Iron New

TIM sta proponendo questa sua nuova offerta ad alcuni ex clienti attraverso appositi messaggi, con l’invito ad approfittare della promozione entro il 22 novembre (termine che potrebbe cambiare a seconda dei clienti).

TIM Power Iron New prevede un canone di 6,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e nei Paesi dell’Unione Europea, 200 SMS verso tutti i numeri (la versione precedente dell’offerta, con SMS illimitati, non è più disponibile), 100 Giga di traffico dati a velocità 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) e i servizi LoSai e Chiama Ora. Per quanto riguarda il roaming nei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, il traffico dati disponibile è pari a 7 Giga.

Per questa offerta l’operatore non richiede un costo di attivazione mentre la SIM viene venduta a 10 euro e l’addebito del canone mensile viene effettuato sul credito residuo.

TIM Power Iron New può essere sottoscritta dagli utenti che provengono da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia, TDM, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche