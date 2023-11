Sempre più spesso capita di trovarsi di fronte, nel momento in cui si deve effettuare un pagamento (basti pensare a una bolletta), alla possibilità di usare il sistema pagoPA, soluzione che viene adesso supportata ufficialmente anche da PayPal.

Ebbene sì, grazie alla collaborazione con Mooney S.p.A., anche il popolare servizio di pagamenti potrà contare su un’apposita funzionalità che consente di sfruttare questo sistema di pagamenti.

PayPal supporta in Italia il sistema pagoPA

Chi utilizza pagoPA spesso lo fa perché apprezza la semplicità con cui è possibile effettuare un pagamento in mobilità e la stessa cosa ovviamente avverrà anche con PayPal attraverso l’apposito codice QR.

Questi sono i passaggi da seguire per effettuare un pagamento:

accedere al proprio conto PayPal dall’app e cliccare sull’icona di scansione nella schermata principale in alto a destra scansionare il codice QR sull’avviso, in modo che l’app possa portare l’utente sulla pagina di pagamento di Mooney confermare il pagamento tramite la schermata Mooney direttamente in app

Il pagamento viene quindi elaborato e l’utente riceve una notifica che conferma l’operazione, oltre ad una ricevuta digitale all’indirizzo e-mail specificato.

Inoltre, PayPal consente agli utenti di usare pagoPA sul sito www.pagopa.gov.it per effettuare i pagamenti e rateizzare le somme dovute in tre soluzioni, sfruttando il suo servizio “Paga in 3 rate” (disponibile solo su acquisti idonei da 30 euro a 2.000 euro). Ecco come fare:

scegliere la modalità di pagamento e inserire i dati dell’avviso o del servizio da pagare nella pagina di checkout, selezionare Paga con PayPal e accedere al proprio conto se il pagamento è elegibile, selezionare Paga in 3 rate e, una volta ricevuta l’approvazione e aver preso visione del piano di credito, confermare il pagamento

In sostanza, PayPal si conferma una soluzione competitiva per chi desidera avere un metodo smart per effettuare i pagamenti.

