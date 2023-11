Il Single’s Day è la festa dedicata ai single di tutto il mondo, nata in Cina vent’anni fa ma ormai sdoganata in tutto il mondo. Sono proprio i brand asiatici i più impegnati in questa iniziativa promozionale, che avrà il suo culmine sabato 11 novembre ma che offre numerosi sconti già in questi giorni.

Teclast T40HD

L’occasione è quindi propizia per i vostri acquisti tecnologici e Teclast T40HD è la risposta ideale per chi cerca un tablet di buon livello a basso costo, più conveniente che mai in occasione del Single’s Day. Si tratta di un dispositivo con schermo 2K da 10,4 pollici più luminoso e colorato che mai grazie alle tecnologie TDDI e T-Color 3.0.

Il chipset UNISOC Tiger T606, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili a 16 GB con la RAM virtuale) e da 128 GB di memoria interna (espandibile a sua volta con microSD fino a 1 TB), permette di avere un sistema sempre fluido e di eseguire senza particolari problemi applicazioni e giochi. Il sistema operativo è Android 13, senza personalizzazioni che finirebbero solo col rallentare le prestazioni.

Nonostante un corpo spesso appena 7,5 millimetri Teclast T40HD integra una batteria da ben 7.200 mAh, con ricarica attraverso un connettore USB Type-C, che offre un’ottima autonomia anche nelle situazioni più impegnative. Il comparto fotografico può contare su un sensore posteriore da 13 megapixel e su uno frontale da 8 megapixel, perfetto per videochiamate di lavoro per le chiamate in famiglia.

La connettività include, oltre a Bluetooth e WiFi, anche il supporto alla rete 4G, con slot dual SIM, così da poter utilizzare il tablet anche in mobilità e per effettuare chiamate senza dover avere uno smartphone a portata di mano. Troviamo anche una presa da 3,5 mm per collegare le tradizionali cuffie cablate, un sistema di speaker stereo per godersi al meglio i contenuti multimediali e il supporto Widevine L1 per la fruizione di contenuti in alta definizione presso i principali servizi di streaming.

In occasione della festa dei single potete acquistare Teclast T40HD sullo store ufficiale o su AliExpress a partire da 108,33 euro, un prezzo decisamente appetibile in proporzione al prezzo proposto. Lo trovate anche su Amazon a 129,99 euro, prezzo ottenibile utilizzando il coupon da 70 euro presente nella pagina.

