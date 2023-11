Il Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione e l’aggiornamento di app e applicazioni sugli smartphone Android che possono godere dei servizi Google, potrebbe presto ricevere una novità pensata per rendere più consapevoli gli utenti.

La novità si presenterà sotto forma di una nuova interfaccia di benvenuto (o di prima configurazione) che, attualmente, si nasconde dietro un paio di flag sperimentali per sviluppatori all’interno di una delle più recenti versioni dell’app.

Google Play Store: in test una nuova UI di “benvenuto”

Il Google Play Store riceve spesso e volentieri novità, ultime in ordine cronologico lo sfondo più scuro apprezzabile soprattutto dagli smartphone con pannello OLED e l’ottimizzazione della visualizzazione degli screenshot delle app per tipologia di dispositivo. Altre novità, specie quelle in via di sviluppo come quella di cui vi parleremo di seguito, si nascondono dietro flag sperimentali per sviluppatori (come la barra di ricerca persistente).

Stando a quanto condiviso dal solito @AssembleDebug sul proprio canale Telegram GApps Flags & Leaks, Google sta testando una nuova interfaccia di benvenuto (o di prima configurazione) che guiderà l’utente nel primo accesso allo store.

Come potete apprezzare dalla seguente galleria d’immagini, l’utente verrà accolto dalla schermata “Mantieni il controllo del tuo Gioco” (naviga in sicurezza e acquista in tutta sicurezza con le tue impostazioni preferite su Google Play). Effettuando un tap su “Inizia” (Get started), si passa a una schermata che chiede all’utente di aggiungere i metodi di verifica per gli acquisti (sfruttando le funzionalità di sicurezza intrinseche di Android, mantenendo il dispositivo al sicuro con Play Protect e aggiungendo le preferenze per i pagamenti).

Il passaggio successivo, chiede all’utente di accettare l’utilizzo dell’autenticazione biometrica (impronta digitale o volto) per verificare la propria identità durante gli acquisti (rammentando, poi, che in ogni momento queste impostazioni potrebbero essere modificate). L’ultima schermata è quella che mostra la fine di questo processo di configurazione e invita gli utenti a cercare i propri contenuti (app e giochi) preferiti tra le classifiche, i trend e le scelte degli editor.

Previous Next Fullscreen

Non è chiaro se e quando questa nuova interfaccia per la prima configurazione verrà effettivamente rilasciata per tutti da parte di Google.

Essa, al momento, è nascosta dietro due flag sperimentali per sviluppatori (PlayOnboarding__enable_play_onboarding_flow e PlayOnboarding__bypass_first_time_visit_check) del pacchetto com.google.android.finsky.regular (sono necessari i permessi di root per la loro abilitazione) nella versione 38.2.27-29 del Play Store.

Come verificare di avere installato l’ultima versione dello store

C0me anticipato in precedenza, questa nuova interfaccia dell’app Google Play Store è “nascosta” dietro un paio di flag sperimentali per sviluppatori.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.

Potrebbero interessarti anche: C’è l’Aggiornamento Google Play di novembre da scaricare: ecco le novità e Importanti novità per il Google Play, con lo scopo di renderlo più fruibile e di qualità