Al Black Friday 2023 manca ancora qualche giorno, ma questo non significa che non sia possibile trovare offerte interessanti già da ora: se state cercando uno smartphone Android di fascia alta e non volete esagerare con la spesa potreste considerare Xiaomi 13T, proposto in sconto su Amazon con un ribasso di 200 euro rispetto al listino consigliato.

Xiaomi 13T in offerta su Amazon: subito 200 euro di sconto!

Xiaomi 13T è stato presentato solo poche settimane fa in compagnia di Xiaomi 13T Pro con alcuni miglioramenti rispetto al modello lanciato a inizio 2023. Le specifiche tecniche dello smartphone Android sono da fascia alta e sono capeggiate dal display Crystal AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz (con vetro Gorilla Glass 5 e PWM Dimming fino a 2880 Hz) e dal SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra, supportato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico lo smartphone dispone di quattro sensori in tutto: per i selfie c’è una fotocamera da 20 MP integrata nello schermo tramite foro, mentre per il resto è disponibile una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica. Quest’ultima è composta da un sensore principale grandangolare da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 50 MP (50 mm). Su Xiaomi 13T non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, porta USB Type-C, dual speaker stereo e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 67 W (cablata): bastano 5 minuti per tornare al 21% partendo da 0. Uscito con Android 13 e MIUI 14, lo smartphone sarà tra i primi a ricevere HyperOS, il nuovo sistema operativo sviluppato da Xiaomi e basato su Android 14: si partirà probabilmente dalla Cina a inizio 2024.

Xiaomi 13T è stato lanciato in versione 8-256 GB al prezzo consigliato di 699,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 200 euro: vi bastano 499,90 euro per portarlo a casa nelle colorazioni Alpine Blue, Meadow Green e Black. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso. Per non perdervi le offerte del momento, Black Friday o meno, potete seguirci anche attraverso il nostro canale Prezzi.tech, disponibile ora non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

Acquista Xiaomi 13T in offerta (Blue)

Acquista Xiaomi 13T in offerta (Green)

Acquista Xiaomi 13T in offerta (Black)

