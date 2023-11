Google Maps, il servizio sviluppato dal colosso di Mountain View per la navigazione, è sicuramente una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti con Android Auto; lo schermo del sistema di infotainment di una vettura è la perfetta cornice all’interno della quale mostrare tutte le informazioni di navigazione necessarie consentendo di conseguenza una migliore fruizione del servizio.

Android Auto, d’altrocanto, è spesso protagonista di bug ed errori di gioventù che non ne pregiudicano comunque i costanti miglioramenti, giunti ora alla versione 10.8 sul canale stabile.

Google Maps per Android Auto è solita ricevere numerosi piccoli aggiornamenti volti ad arricchirne le capacità, correggerne bug e migliorarne l’interfaccia come nel caso dell’ultima versione che apporta alcuni piccole ma gradite modifiche all’interfaccia di navigazione. Vediamo di cosa si tratta e come cambia a livello grafico l’app.

Google Maps su Android Auto rinnova alcuni elementi grafici

L’aggiornamento si pone l’obiettivo di snellire l’interfaccia di navigazione del servizio rinnovando il design di alcuni pulsanti e rendendo il tutto più compatto e con minori distrazioni possibili in modo da poter liberare spazio alla mappa stessa, l’elemento più importante quando si è alla guida.

Scendendo nel dettaglio, i colleghi di 9to5Google hanno ricevuto la nuova interfaccia nella quale è possibile notare come le scritte relative al tempo previsto per l’arrivo e i chilometri mancanti adottino un font leggermente più grande e in grassetto a differenza della precedente versione (che potete vedere qui sotto, insieme alla nuova).

Informazioni che adesso non sono più divise da una linea grigia ma che si integrano perfettamente nella card all’interno della quale sono state leggermente riviste le icone relative all’interruzione della navigazione, la ricerca di percorsi alternativi, località aggiuntive, aggiungere fermate al percorso e il pulsante dedicato alle opzioni.

Leggermente rinnovata risulta anche la sezione in verde dedicata alle indicazioni di navigazione, ora più compatta e in grassetto.

Un cambiamento grafico che non stravolge l’interfaccia del servizio ma contribuisce a renderlo più appagante alla vista, moderno e fruibile a colpo d’occhio, caratteristiche cruciali in un’applicazione dedicata alla navigazione.

I suddetti cambiamenti grafici dovrebbero essere disponibili a partire dalla versione v11.104.0100 di Google Maps e su Android Auto con la più recente 10.8, sbarcata sul canale stabile dell’app proprio nella giornata di ieri.

Come scaricare o aggiornare le due applicazioni all’ultima versione

Qualora voleste scaricare o assicurarvi di avere a bordo l’ultima versione disponibile di Android Auto e di Google Maps potete procedere attraverso i due badge sottostanti, che vi riporteranno alle pagine relativa sul Google Play Store.

