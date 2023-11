Recentemente è stato segnalato che Android 14 sembra creare problemi con lo spazio di archiviazione ad alcuni smartphone della serie Google Pixel 6.

Ieri Google ha dichiarato che nelle prossime due settimane lancerà un aggiornamento Android per gli utenti interessati da questo bug che impedisce all’utente principale di accedere allo spazio di archiviazione.

Ora la società sta testando questo aggiornamento ed è possibile registrarsi tramite questo modulo messo a disposizione da Google.

L’aggiornamento per il bug relativo allo spazio di archiviazione sui Pixel con Android 14 è in arrivo

L’aggiornamento di prova dovrebbe arrivare come OTA entro 24 ore e può richiedere una o due ore per l’installazione, ma se il dispositivo si riavvia ripetutamente l’aggiornamento potrebbe non consentire il recupero dei dati.

L’alternativa temporanea di Google è un ripristino dei dati di fabbrica, tuttavia questa operazione cancella la memoria del dispositivo, quindi è consigliata solo se l’utente ha recentemente eseguito il backup dei suoi dati.

Le novità di Android 14 non riguardano solo i dispositivi Google Pixel. Ecco le novità che Google ha pensato per tutti.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Google: ecco quali Pixel comprare