Amazon, come ogni anno in questo periodo, rivede la politica del periodo di reso dei prodotti per permettere ai suoi clienti di vivere un periodo natalizio con maggiore relax e senza grattacapi dovuti a eventuali restituzioni, magari per prodotti difettosi.

Il periodo di reso dei prodotti di Amazon esteso al 2024

Amazon comunica, direttamente sul suo sito, che tutti i prodotti restituibili acquistati fra il primo novembre e il 31 dicembre 2023, infatti, possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2024, il che significa che godono di un tempo maggiore di reso al posto dei canonici 30 giorni.

Informazioni sull’estensione del periodo di reso In occasione delle festività natalizie 2023, gli articoli restituibili acquistati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2023 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2024. Le nostre politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2024.